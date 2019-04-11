Рыболовство — пример успешного сотрудничества в Арктике.

Ключевым аспектам развития рыбной промышленности в Арктике была посвящена конференция, прошедшая вчера в Петербурге в рамках V международного арктического форума.

Рыбный промысел традиционно остается одной из основных отраслей в экономике приполярных регионов. Современные условия диктуют необходимость бережного отношения к промыслу и более разумного, экономического подхода к дальнейшей переработке. Необходимы переход к выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью, применение высоких технологий в производстве, в том числе на судах во время промысла. Отдельной проработки требуют вопросы развития индустриальной аквакультуры.

Что необходимо для сохранения биоразнообразия арктических морей? Какие современные технологии применимы для новых рыбопромысловых судов, для развития аквакультуры, при строительстве рыбоперерабатывающих заводов на северных территориях? Какие перспективы у Северного морского пути по доставке рыбной продукции? Как повысить привлекательность арктических рыбных портов? Эти вопросы были затронуты в ходе состоявшейся дискуссии. В ней приняли участие представители власти, профессионального сообщества и ученых приарктических и других заинтересованных стран.

— Арктика занимает важное место в рыболовной отрасли нашей страны, — сказал заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов. — В последние годы в центральной части Арктики наблюдаются серьезные тенденции повышения температуры воды. Рост почти взрывной. Это несет в себе новые проблемы и одновременно дает новые возможности для рыболовства. Определенные виды рыб сдвигаются на Север. В Баренцевом море значительно выросло поголовье краба. Это не просто устойчивая популяция, а коммерчески значимый запас. Еще одно важное направление — аквакультура. Лидер здесь, безусловно, Норвегия. Но этому направлению уделяется сейчас значительное внимание и в России.

Василий Соколов также отметил важность международного научного сотрудничества при изучении вопросов рыболовства в приарктических районах.

— Необходимо найти компромисс между защитой природы Арктики и ведущимся здесь промыслом, — подчеркнул исполняющий обязанности генерального директора Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк. — В Баренцевом море Россией, Норвегией и третьими странами ежегодно добывается более миллиона тонн водных биоресурсов. Но это устойчивый, рациональный промысел, и мы должны его сохранить. Глобальное потепление влияет и на этот район. Изменяется видовой состав, рыба мигрирует. На это также надо обращать серьезное внимание.

— Мы стремимся к тому, чтобы подходы наших предприятий рыбной отрасли соответствовали самым жестким международным стандартам, шли в ногу с новейшими научными разработками, — отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

В настоящее время в Архангельской области действует 180 предприятий рыбной отрасли. И все они сегодня прибыльны. Власти региона хотели бы увеличить объемы береговой рыбопереработки для последующей поставки продукции в центральную Россию. Необходимость добиться этого губернатор назвал одним из главных вызовов для региона.

Для достижения поставленной цели архангелогородцы активно сотрудничают с дальневосточными коллегами. В августе-сентябре, когда позволяет ледовая обстановка, в Архангельск приходят суда с Дальнего Востока, доставляя рыбу. Нарабатывают здесь и опыт сотрудничества с мурманским Атомфлотом. В перспективе для доставки рыбопродукции с Дальнего Востока может быть задействован лихтеровоз «Севморпуть».

— Россия и Норвегия долгие годы работают в тесном сотрудничестве, которому уже шесть десятилетий. В Баренцевом море реализуются наиболее успешные проекты по управлению рыбными ресурсами, — констатировал статс-секретарь министерства торговли, промышленности и рыболовства Норвегии Рой Ангельвик.

Это, уточнил он, к тому же еще и выгодно: платятся налоги в бюджет, создаются новые рабочие места. Много сделано и для борьбы с незаконной добычей рыбы. И здесь сотрудничество с Россией идет весьма успешно. В результате рыбные запасы не просто не истощаются, а наращиваются.

— Мы не можем конкурировать с природой, мы должны относиться к ней очень бережно, — отметил докладчик, говоря об учете экологической составляющей при рыбном промысле. — Если мы будем заботиться об Океане, он будет заботиться о нас.

Длительную историю плодотворного сотрудничества с Россией подтвердил и председатель Союза рыбаков Норвегии Чель Ингебригстен. Особо отметил он взаимодействие с Мурманской областью.

О сосуществовании рыбной и нефтегазовой отраслей рассказал заместитель директора компании «Akvaplan-niva» Антон Йевер. Вести добычу нефти и газа норвежцы начали около полувека назад. Но бурное развитие отрасли началось с девяностых годов прошлого века.

Первоначально считалось, что это станет проблемой для рыбаков. Многие полагали, что рыбу просто нельзя будет есть — она будет вонять нефтью. Впрочем, цифры свидетельствуют, что объемы добычи биоресурсов не сократились. Стоит добавить, что и качество ее хуже не стало. Норвегии удалось избежать экологического ущерба при добыче углеводородов. Научные разработки для исключения негативного влияния отрасли на природу стали для норвежцев стандартом. Отметил докладчик и жесткость российских стандартов, касающихся охраны окружающей среды.

Однако почивать на лаврах рано. Проблем в Мировом океане, включая и приполярные районы, хватает. И важную роль в их решении играют организации экологической направленности.

— Я вырос в Арктике и с детства проводил почти все время на льду. Поэтому и решил стать защитником этого мира, — обратился к участникам встречи один из основателей некоммерческой организации «SeaLegacy» канадец Пол Никлен. — Тунец, акула — эти рыбы просто исчезает из наших океанов. Поэтому нужно учитывать все риски, связанные как с естественными изменениями экосистем, так и последствиями деятельности человека в Мировом океане.

Арктика привлекает не только россиян, норвежцев, канадцев, но и жителей других, совсем не северных стран. В частности, на конференции выступили представители Китая и Японии. Они также констатировали необходимость сотрудничества и обязательного учета экологической составляющей при добыче водных биоресурсов. Впрочем, пока интересы этих стран в приполярных широтах носят в основном научный характер.