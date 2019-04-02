Пора отчитаться о доходах.

В преддверии завершения декларационной кампании во всех налоговых инспекциях региона, как сообщила пресс-служба областного управления ФНС, пройдут дни открытых дверей. 4 и 5 апреля прием граждан по вопросам заполнения и сдачи налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ будет осуществляться с 9 до 20 часов.

Специалисты налоговых органов расскажут северянам, кто должен декларировать полученный доход и платить с него налог, в каких случаях налога к уплате не будет, проинформируют о наличии или отсутствии задолженности по НДФЛ, а также помогут правильно заполнить необходимые документы.

Кроме того, посетители налоговых инспекций смогут воспользоваться гостевыми компьютерами для заполнения деклараций в электронном виде, узнают о налоговых вычетах и получат возможность подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», позволяющему направлять декларации, не выходя из дома.

— В Мурманской области количество граждан, обязанных отчитаться о доходах за 2018 год, превышает 21 тысячу, — пояснила заместитель руководителя областного управления ФНС Елена Латина. — Это прежде всего те, кто продал квартиру, машину или иное имущество, находящееся в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогостоящие подарки, сдавал имущество в аренду или получил иной доход, с которого не был удержан налог на доходы физических лиц.

Задекларировать доходы также должны индивидуальные предприниматели и другие лица, занимающиеся частной практикой, например, адвокаты и нотариусы.

Напомним, отчитаться о доходах необходимо не позднее 30 апреля.