По стопам Бойля и Мариотта?

Вопросы социального блока и здравоохранения, общаясь с журналистами, назвал главными в повестке дня вчерашнего заседания областной думы ее председатель Сергей Дубовой.

И с этим не поспоришь. Скажем, депутаты приняли закон, который касается всего 25 человек. Однако для них решение регионального парламента крайне важно. И это, наверное, главное. Ведь каждый человек, живущий на Севере, по выражению председателя думского комитета по социальной политике и охране здоровья Надежды Максимовой, является жемчужиной нашей Мурманской области.

На альтернативной основе

О социальном пакете чуть позже. Ибо наибольшие споры и самую активную дискуссию вызвал, пожалуй, блок законопроектов, касающийся грядущих в сентябре выборов главы региона.

Забегая вперед, скажем: дума внесла изменения в региональный закон «О выборах Губернатора Мурманской области». Они дают возможность претендовать на эту должность не только партийным кандидатам, но и самовыдвиженцам.

— Время определяет необходимость корректировки законов о выборах, — прокомментировал необходимость подобного изменения Сергей Дубовой.

Интрига состояла в том, что в думу было внесено два альтернативных проекта. Причем, как было подчеркнуто, концептуальной разницы между ними не было. Так когда-то независимо друг от друга открыли газовый закон физики Роберт Бойль и Эдм Мариотт.

В роли Бойля (он тоже успел первым) выступил председатель комитета областной думы по труду, вопросам миграции и занятости населения Александр Макаревич, представляющий в парламенте региона партию «Справедливая Россия». Но коллеги из «Единой России» предложили ему его законопроект снять. Предложение Александра Макаревича не убедило. И отзывать детище он отказался из принципа.

Впрочем, о своем давнишнем предложении на эту же тему заявили и коммунисты. Короче, идея витала в воздухе…

Но принятие законов государственных отличается от правил при открытии законов физических. Поэтому два существующих проекта предложили депутатам на основе альтернативы.

Второй, разработанный группой депутатов, представил коллегам первый заместитель председателя думы Владимир Мищенко. Он предложил его принять, а проект Макаревича отклонить. По итогам голосования так и произошло.

Еще одно предложение Александра Макаревича (по его мнению, эти два закона нужно принимать пакетом) касалось количества подписей депутатов органов местного самоуправления, дающего право на самовыдвижение. Это так называемый муниципальный фильтр. При оговоренной на федеральном уровне вилке от 5 до 10 процентов, сейчас он составляет у нас 7 процентов. Так что нужны подписи 39 депутатов. А такого их числа, как отметил Макаревич, нет в регионе ни у одной партии, включая парламентские — СР, КПРФ и ЛДПР, кроме «Единой России». Предложение депутата — снизить порог до 5 процентов.

Владимир Мищенко играть на понижение отказался: ведь есть много регионов, где планка даже выше, чем действующая у нас. Поддержали проект в своих выступлениях представители КПРФ и ЛДПР. Интересно, как повели бы себя представители оппозиционных фракций, если бы имели большинство среди депутатов муниципальных советов? Но это так, к слову. Закон депутаты не приняли: 8 — «за» и 17 — «против» при четырех воздержавшихся.

Закон для 25 человек

Дума внесла изменения в областной закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа». Они касаются небольшого числа людей. Тех, кто получает компенсацию средств, потраченных на покупку дров на печное отопление. Дело в том, что получали ее не все, ибо ранее требовалось документально подтверждать свои расходы на приобретение топлива.

— К сожалению, в Краснощелье нет ни одного леспромхоза или предприятия, которое бы проводило заготовку дров. И люди не могли подтвердить их приобретение, — пояснила журналистам Надежда Максимова.

Теперь эта проблема решена. И 25 селян станут получать компенсацию. Она составит около 800 рублей на человека. Выплата распространится на закупку дров с 1 января текущего года.

Социальный блок продолжило внесение изменений в областной закон «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Как уточнил исполняющий обязанности министра здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, наша территориальная программа принимается раньше государственной, федеральной. Поэтому ежегодно в нее вносятся корректировки. Изменения позитивные. В частности, увеличиваются объемы оказания населению края высокотехнологичной медицинской помощи. 98 миллионов рублей выведены в отдельную программу. Они должны пойти на ликвидацию кадрового дефицита. Важно эти средства освоить, то есть привлечь врачей в регион.

Подкорректировала дума и областной закон «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в сфере долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в Мурманской области».

Закон, сообщила исполняющий обязанности министра строительства и территориального развития региона Елена Абраменко, приводится в соответствие с федеральными нормами. В частности, расширяются полномочия правительства области в части обеспечения надзора за долевым строительством.

Что ж, обманутых дольщиков у нас, к счастью, нет. Усиление контроля, надо думать, не позволит появиться им и в будущем.

Вчера депутаты не только корректировали действующие региональные законы, но и принимали новые. Один из них, его проект представила старший помощник прокурора области Вера Михайлова, ввел ограничение продаж несовершеннолетним электронных сигарет и других систем для доставки никотина. Это вполне логично, ибо вред от подобной продукции не намного меньше, чем от традиционного курения.

На федеральном уровне, сообщила Михайлова, этот вопрос пока не регулируется. Поэтому многие субъекты России пошли по пути принятия региональных законодательных актов. Теперь такой есть и у нас.

Тариф един, скачков не будет

Дума также рассмотрела ряд других вопросов. В частности, в рамках правительственного часа о реформе системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) рассказал депутатам председатель областного комитета по тарифному регулированию Владимир Губинский.

В своем докладе он выделил две составляющие: уточнение параметров самой реформы по обращению с ТКО и пути сдерживание тарифов на эту услугу.

Основной акцент при утверждении регионального оператора по обращению с ТКО — комплексность услуги: от сбора и транспортировки до сортировки, утилизации и обезвреживания мусора. Все эти составляющие включены в тариф для населения.

— Даже с учетом инвестиционных объектов плата для населения у нас сложилась на сопоставимом уровне в сравнении с другими регионами страны. Все меры по сдерживанию тарифов были приняты, — подчеркнул Губинский.

Потенциал для сдерживания тарифа в дальнейшем — утилизация вторичного сырья после сортировки его по фракциям. Речь идет о продаже пластика, металла, картона и так далее. Возможно, на федеральном уровне будет принято решение об обнулении ставки НДС на услуги по обращению с ТКО. Это также позволит пересмотреть тарифные решения.

Депутатов интересовало, как будут ликвидировать уже накопившиеся за десятилетия свалки, насколько объективен действующий тариф и почему он един для всех городов и поселков.

Еще действующие свалки должны быть закрыты до 2021 года, сообщил Губинский. Затем будет вестись их утилизация с одновременным созданием новой современной инфраструктуры. Тариф един, как, например, тариф на электроэнергию. В дальнейшем его резких скачков не предвидится.