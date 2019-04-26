По северным морям — на яхтах.

Началась подготовка к Большой Арктической регате, которая впервые должна состояться в 2020 году. Она пройдет по маршруту Мурманск — Нарьян-Мар — Мурманск.

Этот проект, поддержанный Министерством природных ресурсов и экологии России и правительством Мурманской области, объединит гонки на яхтах, научно-исследовательскую экспедицию, культурные события и, конечно же, путешествие.

Уже в этом году планируется пройти по маршруту будущей регаты одной яхтой, чтобы исследовать глубины, места стоянок, укрытий. Предварительно старт пилотному проекту будет дан 10-14 июля в рамках программы летнего фестиваля в Териберке «Новая жизнь — 2019». Сама же регата, как уже было сказано, начнется с 2020 года и будет проходить ежегодно.

В понедельник заместитель губернатора Ольга Кузнецова провела заседание оргкомитета по подготовке и проведению Большой Арктической регаты на территории Мурманской области.

— Проект был инициирован в 2018 году, — сообщила она. — В правительство Мурманской области обратилось ООО «Объемные коммуникации». В ноябре проект был представлен на Мурманской международной деловой неделе, затем его презентовали в рамках прошедшего недавно в Петербурге международного Арктического форума.

— Идея проведения Большой Арктической регаты возникла несколько лет назад, — сообщил журналистам основатель «Объемных технологий», организатор проекта, яхтсмен и продюсер Станислав Корякин. — Когда мы впервые погрузились в индустрию водного отдыха, то столкнулись с тем, что для него в России есть много возможностей. Причем в любой акватории, включая Петербург, Владивосток, юг. Но Арктика интересна тем, что ее потенциал пока менее реализован. Обсуждая проект регаты, мы решили, что это должно быть не просто спортивное мероприятие. Оно должно включать в себя исследовательскую компоненту, культурную программу. Около года назад началась системная работа. Я представил проект в Министерство природных ресурсов и экологии России, членом общественного совета которого являюсь. Он был поддержан. Яхты на Севере ходят давно. Например, реплики поморских кочей за два сезона прошли из Белого моря на Чукотку. Мои товарищи прошли из Красноярска в Кронштадт. Но особенностью этой регаты должен стать именно комплексный подход.

Финансово, уточнил Станислав Корякин, отвечая на вопрос «Мурманского вестника», проект будет обеспечен в первую очередь за счет спонсорского участия. Над этим организаторы сейчас активно работают. Уже есть заинтересованные компании, поступает немало заявок и от потенциальных участников. Кроме Минприроды России и правительства Мурманской области, проект уже поддержан международным яхтенным сообществом «Сила ветра», издательским домом «Комсомольская правда», информационными агентствами «Регнум» и «ФедералПресс».

Нынешнее заседание оргкомитета — первое. Стороны собрались, чтобы познакомиться друг с другом и, как говорится, сверить часы.

— Оргкомитет включает в себя представителей всех служб и ведомств, которые будут задействованы в организации и обеспечении этого мероприятия, — уточнил министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Дмитрий Филиппов. — Это и спасатели, и пограничники, и службы Северного флота. Учитывая, что мы являемся незамерзающим портом, воротами в Арктику, проведение такой регаты будет способствовать развитию в том числе и гражданского судоходства на Северном морском пути, и нам нужно быть в этом деле первыми.

Уточним, в режиме видеоконференции в заседании также приняли участие представители Минприроды России и Ненецкого автономного округа.

Большая Арктическая регата должна стать ежегодной. Но маршруты будут меняться. Так, в 2021 году запланирован переход Мурманск — Порт Сабетта — Мурманск. А еще через год яхтсмены отправятся по Северному морскому пути из Мурманска до Берингова пролива.