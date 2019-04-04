Не пыльная работа…

Историческим событием назвал Александр Масько, генеральный директор Мурманского морского торгового порта, ввод в строй первой очереди пылезащитного экрана.

Весь проект стоит более 700 миллионов рублей. Длина сооружения высотой с девятиэтажку достигнет двух тысяч метров. Сейчас на территории второго грузового района пройдено около шестисот из них.

Пылезащитное ограждение — это 20-метровые металлоконструкции, между которыми проложены специальные перфорированные изогнутые листы. Стена благодаря своей форме и множеству отверстий снижает скорость воздушного потока. И пыль оседает. По расчетам такой экран должен уловить до 90 процентов пыли, которая попадает в воздух при открытой перевалке угля. Если это так, работа порта в скором времени станет воистину не пыльной. Впрочем, более точно об эффективности экрана можно будет судить месяцев через пять-шесть.

Начиная с 2013 года торговый порт наращивает темп своих природоохранных мероприятий. В 2017-м принята стратегическая экологическая программа, стоимость которой превышает 3 миллиарда рублей. Она сформирована на базе общемирового опыта крупнейших стивидорных компаний Китая, Японии, Австралии и Канады. Программа представляет собой некую матрицу из 12 крупных проектов. Рассчитанная до 2021 года, сейчас она поэтапно реализуется.

Так, в прошлом году порт завершил внедрение системы орошения на всех площадках, где ведется перевалка угля. И сегодня здесь действуют 17 тумано- и снегообразующих пушек. Такого их количества нет ни в одном порту нашей страны.

В опытном режиме уже действует проект экодиспетчерской. В специальный программный продукт загружается информация гидрометеорологических служб: направление и скорость ветра, количество осадков. Плюс информация самого порта: количество груза, его характеристики в части влажности, нахождение на конкретных площадках. Обработка полученной информации позволит проанализировать текущее состояние, а также даст возможность сделать прогноз на три-пять дней вперед. Получив его, порт сможем заранее среагировать и либо усилить работу систем орошения, либо регулировать движение грузов по площадкам вплоть до полного прекращения грузовых операций в случае необходимости. Уже в ближайшее время, пообещал Александр Масько, проект представят общественности.

Вчера прошла церемония сдачи первой очереди защитного экрана. Это сооружение, возведенное с учетом розы ветров, решит сразу две задачи: снизит силу ветра, который является причиной распространения мелких частиц за территорию порта, и задержит те частицы, которые все же будут подняты в воздух. Такие экраны есть в портах Китая и Австралии. Но вот в России их применили впервые.

Отрадно и то, что это, как отметил представитель подрядной организации, заместитель генерального директора ЗАО «СММ» (Санкт-Петербург) Сергей Покровский, продукция отечественного производства.

— Такого сооружения нет ни в одном порту России, — напомнил Александр Масько. — В нем использован уникальный опыт лучших стивидорных компаний мира, адаптированный к нашей суровой природе. Наша задача как социально ответственной компании — сохраняя наш бизнес, делать максимально комфортной среду обитания в городе, минимизировать наше влияние на жилую застройку.