Колесо поставили на место.

Идет модернизация Верхне-Туломской ГЭС. Она разбита на два этапа и продлится до 2022 года.

Предстоит заменить работающее с шестидесятых годов гидрогенерирующее (турбины, генераторы) и электротехническое (выключатели, разъединители, трансформаторы) оборудование. При этом мощность каждого из четырех гидроагрегатов станции увеличится на 7 мегаватт.

В минувшую субботу на штатное место четвертого (реконструкцию начали с него) гидроагрегата было остановлено новое рабочее колесо. Оно изготовлено в Чехии на дочернем предприятии российского АО «Тяжмаш». В собранном виде оно преодолело 3700 километров на автомобильном и морском транспорте из города Бланско через Киль и Санкт-Петербург в поселок Верхнетуломский. Колесо огромное, весит 46 тонн и больше напоминает летающую тарелку из какого-нибудь фантастического блокбастера.

Верхне-Туломская ГЭС уникальна и тем, что рядом с машинным залом на глубине 50 метров располагается рыбзавод по выращиванию радужной форели. В подземном транспортном тоннеле находятся инкубационный цех, включающий 28 бассейнов, где выращиваются мальки, и цех маточного стада.

Огромное колесо похоже на летающую тарелку…



Место для установки колеса.

Процесс пошел…

Подземный рыбзавод в тоннеле.