Если вы не местные…

В этом году в России пройдет федеральное статистическое выборочное наблюдение труда мигрантов. По его результатам планируется оценить масштабы и распространенность явления трудовой миграции, не касаясь легальности статуса мигрантов, исследовать их социально-демографический состав, виды выполняемых ими работ и продолжительность деятельности, а также миграционные намерения российского населения. Впервые подобное статистическое наблюдение было проведено в 2014 году.

В этом году оно будет организовано в четыре этапа: с 15 по 22 апреля, с 13 по 20 мая, с 12 по 19 августа и с 16 по 23 сентября одновременно с выборочным обследованием рабочей силы путем опроса населения по месту жительства.

В нашей области, как сообщил Мурманскстат, в нем примут участие более двух тысяч человек в возрасте 15 лет и старше, проживающих в городах Мурманск, Апатиты, Кандалакша, Заполярный, Кировск, Ковдор, Кола, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори, Североморск, поселках городского типа Верхнетуломский, Умба и сельских населенных пунктах Африканда, Ловозеро, Луостари, Коашва, Междуречье, Нивский, Пушной, Титан и Шонгуй.

Опросы будут проводиться интервьюерами, которые в обязательном порядке должны предъявлять удостоверение Федеральной службы государственной статистики. Мурманскстат гарантирует, что все ответы, полученные от жителей региона, останутся конфиденциальными и будут использоваться исключительно для формирования официальной статистической информации.

Сведения о полномочиях интервьюера, иную дополнительную информацию о проведении наблюдения можно получить в Мурманскстате по телефонам (8152) 688-569, 688-575, 688-619, а также +7 911-302-55-15.