Доступность и эффективность.

25 дополнительных направлений в 17 лечебных учреждениях, 6 новых фельдшерско-акушерских пунктов и 10 машин скорой помощи, 431 дополнительная высокотехнологичная операция.

Вчера на своем заседании правительство области утвердило план первоочередных мероприятий, направленных на обеспечение доступности медицинской помощи населению Мурманской области. Учитывая его важность, этот вопрос значился единственным в повестке дня.

— Он волнует огромное количество людей. И эти проблемы надо решать максимально оперативно, — подчеркнул впервые ведущий заседание областного правительства врио губернатора Андрей Чибис.

11,6 миллиарда рублей — это те деньги, которые в этом году запланированы в бюджете области на здравоохранение. Но распределение средств изрядно перетряхнули, чтобы повысить эффективность этой важной для всех северян сферы.

План мероприятий представил и.о. министра здравоохранения Дмитрий Панычев. Их цель — кардинально улучшить ситуацию с доступностью медицинского обслуживания. В разработке документа приняли участие главврачи ведущих лечебных учреждений края, депутаты, эксперты, включая специалистов из других регионов.

117 мероприятий плана сгруппированы в семь основных задач, включая устранение кадрового дефицита, улучшение работы скорой помощи и так далее.

Главная задача — доступность первичной медико-санитарной помощи. Ведь недоработки именно в этой сфере приводят потом к необходимости более сложного и дорогостоящего лечения, не говоря уже об ущербе для здоровья пациентов. Не нужно объяснять, что выявить заболевание нужно как можно раньше.

Для решения поставленных задач в 17 медучреждениях края будут открыты

25 дополнительных лечебно-диагностических направлений, включая, например, амбулаторные онкологические кабинеты и четыре дневных стационара. В отдаленных поселках Кольского полуострова откроют 6 новых фельдшерско-акушерских пунктов.

Для упрощения работы медиков, избавления их от бумажной рутины предусматривается закупка 200 единиц компьютерной техники.

Есть в плане и пункты, касающиеся улучшения работы службы скорой медицинской помощи. В частности, для привлечения в нее дополнительных кадров предусмотрено заключение целевого договора с Кольским медицинским колледжем. А автопарк скорой пополнят 10 новых специализированных автомобилей.

Произойдет и увеличение оказываемой населению высокотехнологичной медицинской помощи, включая абсолютно новые для нашего региона направления. Дополнительно будет проведена 431 такая операция.

Будут открыты два кабинета паллиативной помощи, увеличено число коек в уже действующих отделениях этого профиля.

Отдельный вопрос — кадровое обеспечение. Нехватка специалистов лежит в основе многих проблем здравоохранения. В текущем году запланировано укомплектование минимум 75 вакантных должностей, в том числе за счет программ «Арктический доктор» (20 единиц) и «Земский доктор» (9).

— Врачебным сообществом в целом этот план одобрен, — подчеркнул, завершая свой доклад, Дмитрий Панычев.

Дополнительные расходы, выделенные из областного бюджета на медицину, составят 179 миллионов рублей. Будет усилена и административная составляющая в работе медучреждений. Ведь больница или поликлиника — это не только лечебное учреждение, но еще и хозяйствующий субъект со своими доходами и расходами. В частности, как было отмечено, надо рассмотреть все возможности привлечения медучреждениями дополнительных, внебюджетных средств за счет оказания услуг крупным предприятиям.

Но все это, как отметил Андрей Чибис, не должно стать самоцелью. Главное — улучшить медицинское обслуживание населения.

— В какой срок все мероприятия плана будут детально разложены по всем лечебным учреждениям? — поинтересовался у Дмитрия Панычева глава региона.

— До конца мая, — последовал ответ.

— Давайте так: до 20 мая, — конкретизировал сроки Андрей Чибис.

По итогам обсуждения план выведения областной медицины из кризиса утвердили.

После заседания врио губернатора пообщался с прессой.

— Есть задача двигаться вперед, определять те решения, которые нужны по ключевым направлениям развития. И первое — это медицина, — сказал он журналистам. — Теперь антикризисный план в медицине утвержден. Внутри тех сумм, которые выделяются на эту сферу, а это более 11 миллиардов рублей, соответствующие корректировки определены. Плюс дополнительно мы выделим из областного бюджета на решение поставленных задач 179 миллионов. План был готов еще в прошлую субботу. Но мы сдвинули его принятие, чтобы получить внешнюю экспертизу, и эксперты его поддержали и оценили, а также предложили набор дополнительных мероприятий, которые дадут эффект. Этот план не решит всех проблем, но это определенный толчок, ощутимый для людей, который они должны почувствовать в течение нескольких месяцев. Главные врачи будут нести за выполнение мероприятий плана персональную ответственность. Принятый документ рассчитан до конца года. Параллельно мы будем вести работу по разработке стратегии развития медицины на ближайшие пять лет.

Глава региона также заявил о необходимости активизировать практику проведения выездных заседаний правительства. Следующее, в мае планируется провести в Кировске, чтобы обсудить дальнейшие действия в созданной там территории особого социально-экономического развития.

— Мы посвятим это заседание экономическим вопросам. По этому направлению у нас тоже есть конкретные предложения. Без роста экономики сложно ожидать улучшений в социальной сфере, — отметил Андрей Чибис.