Богатства шельфа и береговая инфраструктура.

В Мурманске состоялась международная конференция «Логистика в Арктике». Нынешний форум уже девятый по счету. Его организаторами традиционно являются ассоциация подрядчиков «Мурманшельф» и профильные областные министерства при поддержке правительства региона.

Конференция собрала свыше ста руководителей и специалистов. Они обсудили вопросы развития транспортно-транзитного потенциала Северного морского пути, включая новые модели сотрудничества всех заинтересованных сторон — государства, представителей бизнеса, разработчиков и производителей инфраструктурных объектов.

В программе также была панельная дискуссия о развитии портовой и береговой инфраструктуры в Арктике, в том числе международный опыт в этой сфере. Завершилась конференция проведением «биржи контактов», в рамках которой состоялось несколько десятков встреч.

— У нас есть темы, которые мы обсуждаем ежегодно: Северный морской путь, развитие береговой инфраструктуры в Арктике, — сообщила Ольга Буч, генеральный директор ассоциации «Мурманшельф». — Основная задача нашей ассоциации — сделать так, чтобы количество подрядов местного малого и среднего бизнеса в крупных проектах год от года росло. И мы используем площадку конференции, чтобы наладить такое взаимодействие с крупным бизнесом, реализующим в нашем регионе масштабные проекты. В целом это удается.

— Мы говорим уже не просто о потенциале, а о реализации конкретных практических проектов, — отметил Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области, приветствуя участников конференции. — Все, что касается логистики в Арктике, использования и развития Северного морского пути — приоритет для нашей страны и Мурманской области. Любые крупные проекты дают толчок к развитию в регионе малого и среднего бизнеса. Мы их поддерживаем, будем делать все, что от нас зависит, чтобы наш регион был привлекателен для бизнеса, и будем продолжать активно работать в этом направлении.

Глава региона также отметил активную работу над привлечением в регион инвесторов и важность создания комфортных условий для работников, участвующих в реализации арктических проектов на территории области.

— В последнее время арктическая тема все чаще звучит в повестке различных международных мероприятий, — подчеркнул Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной думы. — Наша область как стратегически важная часть Арктической зоны Российской Федерации не стоит в стороне от активной работы по развитии этой территории. Серьезной составляющей в развитии Арктики является создание комфортных условий для живущих здесь людей, которые будут решать предстоящие масштабные задачи. Вместе с инфраструктурными проектами должны реализовываться и социальные. Это поможет решить остро стоящие сегодня перед наших регионом проблемы оттока населения и нехватки специалистов в различных сферах.

На пленарном заседании конференции, посвященном техническому и технологическому функционированию Северного морского пути и арктических морских коридоров, речь шла как о перспективах разведки на шельфе Арктики новых месторождений углеводородов, так и о потенциале береговой инфраструктуры приполярных территорий.

— Наша компания продолжает системную многолетнюю работу по геологическому изучению континентального шельфа Российской Федерации, проводя как добычные, так и геологоразведочные работы на ряде участков в Арктике, а также на шельфе Сахалина, — сказал Алексей Фадеев, руководитель программ по продвижению шельфовых проектов ООО «Газпромнефть-Сахалин». — Накопленные в Арктике компетенции позволили в последние два года совершить ряд крупных открытий на шельфе Сахалина. Речь идет об открытии месторождений «Нептун» в 2017 году и «Тритон» в 2018 году. Работы проводились в очень сжатом графике, применялся ряд особых технологических подходов. Важно, что условия работы на Сахалине схожи с условиями работы в Арктике. Поэтому накопленный опыт может быть востребован и в приполярных широтах. Компания готова сотрудничать в этой работе со всеми заинтересованными сторонами.

— У нас сейчас все причалы пустые. И это радует. Ведь это означает, что все четыре атомных ледокола и лихтеровоз «Севморпуть» работают в море, — сообщил Андрей Смирнов, директор по судоходству ФГУП «Атомфлот». — В конце года должны начаться ходовые испытания первого универсального атомного ледокола «Арктика». Очень ждем его в следующем году в работу. Дальше будут его погодки — «Сибирь» и «Урал». Очень надеемся, что будет принято окончательное решение по строительству четвертого и пятого ледоколов этой серии. Заявленные в последнее время грузовладельцами объемы перевозок потребуют усиления ледокольного флота. Проводить пароходы мы умеем — нам нужны ледоколы.

— Мы остаемся универсальной стивидорной компанией. И свой потенциал видим в развитии сектора генеральных грузов арктического направления, — отметил Александр Масько, генеральный директор Мурманского морского торгового порта. — За прошлый год мы перегрузили более 370 тысяч тонн в направлении Арктики. Наша инфраструктура и техника для этого готовы. Мы точно можем больше.