А птицы всё гриппуют…

Ситуация с птичьим гриппом в мире, включая и Россию, остается достаточно напряженной. В этом году вирус уже выявлен в 16 странах, включая Россию.

По данным Всемирной организации охраны здоровья животных (МЭБ) в прошлом году среди диких и сельскохозяйственных пернатых было зарегистрировано более 500 очагов высокопатогенного гриппа птиц. Вирус выявлен в 35 странах, в числе которых Афганистан, Бангладеш, Болгария, Бутан, Великобритания, Вьетнам, Гана, Германия, Гонконг, Дания, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Ирландия, Италия, Камбоджа, Китай, Лаос, Малайзия, Мексика, Непал, Нигерия, Нидерланды, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, Словакия, Тайвань, Того, Финляндия, Швеция, ЮАР, Южная Корея и Япония.

На территории Российской Федерации зарегистрировано 82 вспышки этого опасного заболевания. Вирус гриппа птиц распространился по территориям 15 субъектов РФ: Воронежской, Костромской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской и Ульяновской областей, Республик Марий-Эл, Татарстан, Удмуртия и Чувашия.

С начала 2019 года по данным МЭБ уже зарегистрированы очаги высокопатогенного гриппа птиц в 16 странах, в том числе 2 очага в Ростовской области России.

— Высокопатогенный грипп птиц, — уточнила заместитель начальника отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных, за безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного контроля управления Россельхознадзора по Мурманской области Елена Пархонина, — острая вирусная болезнь, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания и высокой летальностью. Болезнь относится к особо опасным, способствует причинению большого экономического ущерба. Источником распространения инфекции выступают дикие водоплавающие, синантропные и домашние птицы. Из-за сезонной миграции дикие птицы способны переносить вирус на огромные расстояния.

В связи с тем, что факты регистрации этого опасного заболевания в популяциях диких птиц отмечены в непосредственной близости от Кольского полуострова — в Финляндии и Швеции, существует угроза возникновения его вспышек на территории Мурманской области. Она связана с возможным заносом вируса через популяции дикой и синантропной птицы и его проникновением в незащищенные хозяйства.

— В целях предотвращения возникновения и распространения вируса все физические и юридические лица, являющиеся собственниками птицы, обязаны строго соблюдать ветеринарные правила ее содержания, — подчеркнула Елена Пархонина.

В частности, необходимо исключить контакт домашней птицы с дикими и синантропными пернатыми, а также предоставлять специалистам в области ветеринарии по их требованию птиц для осмотра, выполнять все указания о проведении профилактических мероприятий, незамедлительно извещать ветеринаров обо всех случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания птиц, а также об их необычном поведении.