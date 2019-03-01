Россия и Норвегия подкорректировали границу.

Корректировка госграницы между двумя странами прошла впервые с 1947 года. Десять лет полевых работ, измерений и официальных дипломатических переговоров завершились подписанием в сентябре 2018 года нового соглашения.

Документ состоит из 1500 страниц и включает в себя почти 400 протоколов. Они составлены для каждой из 396 пар пограничных столбов. Кроме того, в самом тексте соглашения четко прописано, где точно проходит граница.

Впервые Россия и Норвегия (тогда наша соседка входила в Шведско-Норвежское королевство) договорились установить четкую границу и провести ее официальную демаркацию в первой четверти девятнадцатого века. И события эти связаны с именем опытного геодезиста, подполковника Валериана Галямина.

Будучи русским посланником на переговорах, как сообщает Википедия, он получил инструкции от министра иностранных дел России Нессельроде уступить всем требованиям шведско-норвежской делегации по спорным территориям. В результате переговоров в 1826 году была заключена так называемая Санкт-Петербургская конвенция. По ней почти все спорные территории отошли к Шведско-Норвежскому королевству, и граница была демаркирована по рекам Патсойоки (Паз) и Ворьема.

Такая позиция российских властей к проблеме разграничения северных территорий имела логическое объяснение в контексте геополитики той эпохи. Дело в том, что в 1809 году Россия отняла у Швеции всю Финляндию. Уступка шведам относительно небольшой (по сравнению с Финляндией) территории на севере была призвана нормализовать отношения между двумя странами.

Впрочем, относительно действий подполковника Галямина есть и другие мнения. Уже по горячим следам патриотически настроенные соотечественники обвиняли его фактически в предательстве национальных интересов. Масло в огонь подливал тот факт, что за исполнение данного ему поручения Галямина поощрили двумя тысячами рублей, орденом Меча и бриллиантовой табакеркой. Причем награду эту подполковник получил не от российского императора, а от шведской короны. Поэтому при упоминании имени орденоносного геодезиста порой звучало даже слово «взятка».

Следующая демаркация российско-норвежской границы была проведена уже после окончания Второй мировой войны. В соответствии с договором 1949 года ее прохождение практически не изменилось.

Главное отличие, как сообщили в управлении Росреестра по Мурманской области, состояло в том, что в документах 1826 года, когда говорилось о прохождении границы по рекам Патсойоки (Паз) и Ворьема, пограничной чертой признавался «стержень сих вод», иначе говоря — срединная линия русла. А по демаркации 1947-1949 годов речь уже шла о том, что на реках граница проходит по самому глубокому фарватеру, то есть по тальвегу.

При разграничении по водам озер в 1826 году принимались во внимание как середина водоемов, так и их наибольшая глубина, а по договору 1949 года — уже исключительно тальвег.

Поскольку большая часть границы проходит именно по водоемам, то естественное изменение русла рек, а также техногенное воздействие (при строительстве, например, каскада Пазских ГЭС) со временем приводят и к изменению линии границы. Это изначально было понятно. Поэтому согласно договору о границе 1949 года ее линию необходимо пересматривать каждые 25 лет. Однако семь десятилетий никто за эту работу не брался.

И вот, как говорится, свершилось. В ходе совместных полевых работ были сделаны фотографии с воздуха и проведены замеры глубины воды. С российской стороны по контракту с Росреестром работы выполнялись петербургским АО «Аэрогеодезия».

В результате проведенных современным, более точным, чем семьдесят лет назад, оборудованием измерений где-то Россия получила дополнительно немного суши, а где-то Норвегии отошли дополнительные речные участки. В настоящее время «Аэрогеодезия» ведет работы по подготовке картографических материалов по российско-норвежской границе.