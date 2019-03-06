Обустройством городов занялись всерьез.

Заместитель губернатора Евгений Никора провел семинар-совещание по вопросу реализации в Мурманской области федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Напомним, он осуществляется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В совещании приняли участие представители муниципальных образований региона, политических партий, Фонда капитального ремонта, ряда региональных министерств, Государственной жилищной инспекции, общественных организаций.

— Мы работали, работаем и будем работать с общественниками для реализации национального проекта «Жилье и городская среда», — отметил, общаясь с журналистами, Евгений Никора. — И очень важно сверить с ними часы. Важно, чтобы чиновники не варились в собственном соку, а слушали и слышали людей. Наши общественники достаточно активны и могут предоставлять нам информацию максимально объективно, исходя из интересов населения.

— Наконец-то мы занялись всерьез обустройством своей страны, наших городов, — добавила исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль», первый заместитель председателя Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева. — Радует, что сейчас значительная часть национальных проектов ориентирована на строительство жилья, благоустройство. Деньги выделены. Но вариантов их вложения множество. Все должно зависеть от специфики конкретных регионов. И это — предмет сегодняшнего обсуждения с общественниками. Полученную здесь информацию я доведу до нашего профильного министерства.

— Комфортная среда — очень важный проект, — сказала начальник Государственной жилищной инспекции Мурманской области Алена Кузнецова. — Все видят его результаты. Речь идет о благоустройстве общественных территорий, дворов. Не всегда собственники сами могут организовать эту работу. Плюс — большие финансовые затраты, которые большинству собственников также не по плечу. Поэтому федеральная поддержка для решения этих вопросов в рамках национального проекта крайне важна.

— В жилищно-коммунальной отрасли есть очень большая проблема. Она заключается в низком уровне заработной платы, — сообщила заместитель генерального директора научно-исследовательского центра муниципальной экономики Вероника Межецкая. — Он составляет около 70 процентов от средней по стране. Ни в сороковые, ни в пятидесятые, ни в семидесятые годы зарплата коммунальных работников не была такой низкой. Улучшить ситуацию позволят независимая оценка квалификации и поднятие статуса отраслевых тарифных соглашений. Эти темы также надо обсуждать.