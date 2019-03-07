Обновление жилфонда идет по плану.

В прошлом году должны были быть выполнены ремонты в 329 многоквартирных домах. Завершены работы в 311 из них.

Об исполнении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах вчера на очередном заседании правительства области доложил генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» Александр Юрченко.

Велись работы на 27 многоквартирных домах, отнесенных к объектам культурного наследия. За три года в регионе должно быть заменено 376 отслуживших свой срок лифтов. При этом за два года заменено уже 359 из них (95 процентов). Сомнений в том, что оставшиеся 17 подъемников пойдут в утиль в этом году у господина Юрченко нет.

В планах на текущий год — капитальный ремонт 226 многоквартирных домов. Причем на 32 из них работы уже завершены. Фонд активно работает с муниципалитетами. А средняя собираемость взносов на капитальный ремонт составляет 91,75 процента.

Ведущая заседание губернатор Марина Ковтун отметила, что работа Фонда наконец-то налажена и поставлена на плановую основу.

Отчиталась о работе своего ведомства и министр финансов Мурманской области Елена Дягилева. Кухня региональной бухгалтерии непроста для непосвященных. Поэтому о результатах — тезисно. Бюджет 2018 года исполнен с профицитом в 21,7 миллиона рублей. Размер государственного внутреннего долга Мурманской области сократился на 4 процента и составил на конец года 34 процента к объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений.

Объем межбюджетных трансфертов составил 20,2 миллиарда. Более чем в два раза был увеличен объем бюджетных кредитов, фактически выдано 662,5 миллиона рублей. Проведена реструктуризация муниципальных долговых обязательств на сумму 475,7 миллиона рублей. Продолжились совершенствование метода проектного управления бюджетным процессом и работа над его прозрачностью.

О реализации мероприятий в рамках соглашения о предоставлении бюджету Мурманской области федеральной субсидии на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий доложил председатель областного комитета по развитию информационных технологий и связи Тимур Лапин.

— Основная задача, — сообщил он журналистам еще до начала заседания, — улучшить качество предоставления услуг в электронном виде в небольших населенных пунктах. Федеральная субсидия в 2018 году была предоставлена в объеме шесть миллионов рублей. Наше софинансирование составило еще два миллиона. Эти средства пошли на перевод в электронный вид самых насущных услуг — медицинских, социальных и отчасти муниципальных. В частности, речь идет о записи на прием к врачу и прохождении диспансеризации.

Реализации в регионе жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, был посвящен доклад министра образования и науки Ирины Ковширы.

— Эта работа включает в себя три направления, — поделилась она с прессой. — Речь идет об обеспечении детей-сирот жильем (приобретении для них квартир), сохранении жилых помещений, которые за ними закреплены, и оплате коммунальных расходов.

В прошлом году, продолжила министр, в регионе были обеспечены жильем 148 детей-сирот. В нынешнем к ним должны добавиться еще 120. Планируется приобрести 94 квартиры.

В 2018 году у ребят, получивших жилье в 2013 году, наступило право переоформление договора специализированного найма на договор социального найма. Дело в том, что в 2013 году была введена норма, позволяющая отсрочить этот процесс на пять лет. Ведь не секрет, что до этого сироты, получившие жилье, порой быстренько его приватизировали и продавали.

— В 2018 году право на переоформление договора возникло у 116 ребят, — сообщила Ирина Ковшира. — Переоформлен он только для пятидесяти девяти граждан. Остальным пятидесяти семи он продлен на новый пятилетний срок. Это позволит не социализированным молодым людям сохранить жилье.

Под отсутствием социализации, уточнила министр, отвечая на вопрос журналистов, понимается невыполнение условий договора, отсутствие работы, асоциальный образ жизни. Все решения о продлении срока еще на пять лет принимаются комиссией. Так что сомневаться в их необъективности нет причин.