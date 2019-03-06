Курить и наряжаться стали меньше.

По предварительным данным, сообщает Мурманскстат, в прошлом году каждый житель Мурманской области на покупку товаров в регионе потратил около 226 тысяч рублей. В том числе на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия — 133 тысячи рублей, что примерно на 41 тысячу рублей больше, чем на непродовольственные товары.

Расходы на продукты питания в среднем в месяц на одного жителя составили 11 тысяч рублей, на непродовольственные товары — почти 8 тысяч рублей. По России же в целом, наоборот, больше приобреталось непродовольственных товаров: в среднем в месяц на 9 тысяч рублей — это на 1 тысячу больше, чем тратилось на продовольствие. Преобладание в Мурманской области продуктов питания в общем объеме расходов на товары обусловлено географическим расположением региона.

За прошлый год в области было реализовано больше, чем в 2017 году, муки, мяса домашней птицы, макаронных изделий, чая, кофе и какао, сыра, сахара, круп, свежего картофеля, фруктов и овощей (прирост составил от 1 до 3 процентов). Меньше на 5 процентов продано табачных изделий, на 2 процента — маргариновой продукции, на 1 процент — мясных и рыбных консервов.

Среди непродовольственной группы на треть отмечен рост продаж компьютеров и мобильных телефонов, примерно на 3 процента — дизельного топлива и автомобильных запчастей, на 2 процента — бензина и легковых автомобилей.

Вместе с тем на 7 процентов меньше приобретено музыкальных и видеозаписей, на 2 процента — книг, газет и журналов, почти на 1 процент — обуви, косметики и парфюмерии (кроме мыла), а также тканей.

Торговые сети показали в прошедшем году по сравнению с 2017 годом незначительный прирост (на 0,4 процента) оборота розничной торговли продуктами питания и табаком и существенный (на 13 процентов) — непродовольственными товарами. Их доля на розничном рынке продовольственных товаров и табака Мурманской области составила 33 процента, непродовольственных — почти 35 процентов, что больше, чем год назад, соответственно на 1 и 4 процентных пункта.