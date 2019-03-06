Ипэшник-рекордист и опростоволосившийся банк.

Как известно, достижения могут быть как положительными, так и отрицательными. Яркий пример последних продемонстрировал ИП Гасанов. В прошлом году мужчина вел настолько активную и при этом беспорядочную деловую жизнь, что умудрился аж одиннадцать раз попасть в реестр недобросовестных поставщиков.

Информация о предпринимателе-рекордисте прозвучала на пресс-конференции в управлении Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области, посвященной итогам прошедшего года.

Как сообщила руководитель ведомства Светлана Чеченина, количество направленных в управление обращений, жалоб и заявлений снизилось незначительно. Всего поступило 1100 различных документов. По результатам их рассмотрения и проведения внеплановых проверок принято более 850 процессуальных документов — решений, предписаний, постановлений, предупреждений.

Вынесено штрафов на общую сумму 15 миллионов 655 тысяч рублей. В бюджеты различного уровня уже поступило 8 миллионов 310 тысяч.

Часть решений и постановлений, вынесенных антимонопольным органом, обжалуется в суде. Специалисты управления приняли участие в 122 заседаниях арбитражного суда. При этом более 90 процентов оспоренных актов УФАС оставлены судом в силе.

Действенный метод защиты предпринимательства — контроль в сфере государственных и муниципального закупок.

— В отчетном году, — сообщила Светлана Чеченина, — в управление поступило 345 жалоб. К рассмотрению были приняты 295 из них. 76 жалоб (26 процентов) признаны обоснованными. Выдано 67 предписаний. Все они исполнены. Также проведены четыре внеплановые проверки. 94 должностных лица привлечены к административной ответственности.

Как и в предыдущие периоды, в большинстве случаев нарушения связаны с тем, что заказчики выставляют необоснованные, спорные или незаконные требования к товарам или участникам торгов.

— Также идет обжалование действий организаторов и комиссий при проведении иных торгов. В прошлом году было рассмотрено 233 жалобы. Обоснованными признаны 156 из них (67 процентов), — добавила руководитель управления.

Контроль рекламной деятельности остается постоянным направлением в работе УФАС. В основном он носит предупредительный характер. В то же время было возбуждено десять дел, выдано десять предписаний. К ответственности привлечено 5 граждан, 7 предпринимателей и 6 юридических лиц.

— Актуальными остаются нарушения, когда рекламные объявления или информация распространяются посредством телефонной связи. Чтобы избежать этого, в первую очередь самим гражданам надо внимательно заполнять различные анкеты, куда они вписывают свои контактные данные и порой сами дают согласие на получение информации по телефону, — продолжила Светлана Чеченина.

Правоту поговорки о том, что и на старуху бывает проруха, подтвердил в прошлом году Сбербанк, оказавшись в числе нарушителей законодательства о рекламе. В адрес управления ФАС поступило заявление от гражданина о том, что ПАО «Сбербанк» без согласия абонента рекламирует кредитные карты по телефону. Обращение в банк с просьбой прекратить рассылку голосовой рекламы было проигнорировано. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что гражданин оформлял кредит в Сбербанке и заполнял анкету, в которой не подписал пункт согласия на получение рекламной информации. Как говорится, денежки денежками, а карты нам не нужны. Комиссия признала рекламу банка не соответствующей требованию части 1 статьи 18 закона о рекламе. На ПАО «Сбербанк» был наложен штраф в размере 150 тысяч рублей, который был в полном объеме оплачен в январе этого года.

По сравнению с прошлыми годами объем поступивших заявлений по признакам нарушения федерального закона «О защите конкуренции» фактически не изменился. В отчетном году завершено рассмотрение 11 дел о нарушении антимонопольного законодательства.

— Верховный суд наконец-то поставил точку в нашем споре с АО «Мурманэнергосбыт». В настоящее время МЭС приступил к исполнению предписаний, — отметила Светлана Чеченина.

Нарушение, напомним, выразилось в предъявлении компанией требований об оплате услуг по отоплению гражданам, проживающим в помещениях, которые в установленном порядке были переведены на обогрев с помощью электрической энергии.

Кроме того, по обращениям граждан было рассмотрено шесть административных дел в отношении сетевых компаний ПАО «МРСК Северо-Запада», АО «Оборонэнерго» и АО «Мурманская областная электросетевая компания» за нарушение сроков технологического присоединения к электрическим сетям. В результате компании одумались, нарушения прав граждан устранили и все объекты надлежащим образом быстренько присоединили.