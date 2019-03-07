Динамика положительная.

На 1 января 2019 года на учете в налоговых органах Кольского края состоят 873 тысячи человек, из них почти 17,5 тысяч зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Количество юридических лиц составило более 16,5 тысячи.

Пополнение бюджета страны

В консолидированный бюджет страны налогоплательщиками региона уплачено 76,1 миллиарда рублей налогов и сборов. При этом отмечается положительная динамика в формировании доходной части консолидированного бюджета Мурманской области. За год консолидированный бюджет региона получил от северян почти 68 миллиардов рублей (89 процентов от общей суммы уплаченных налогов), что на 7,4 миллиарда больше, чем в 2017 году.

Традиционно четыре основных налога дают 97 процентов всех поступлений: налог на доходы физических лиц — 32,8 миллиарда, налог на прибыль организаций — 21,6 миллиарда, налоги на имущество — 7,6 миллиарда, налоги на совокупный доход — 4,2 миллиарда рублей.

Также отмечается значительный рост поступлений в местные бюджеты Кольского края. В 2018 году муниципальные образования области получили 15,3 миллиарда рублей, что превысило показатели 2017 года на 17 процентов.

Уже два года Федеральная налоговая служба администрирует страховые взносы на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование. За это время показатели по данному направлению работы налоговиков Кольского края постоянно растут.

Так, поступления доходов по страховым взносам в Мурманской области в 2018 году составили 41,2 миллиарда рублей, что выше уровня 2017 года на 7 процентов или 2,7 миллиарда рублей. Увеличение поступлений в Пенсионный фонд России составило 7,3 процента (2,2 миллиарда рублей), в Фонд обязательного медицинского страхования — 7,3 процента (516 миллионов).

В 2018 году в Фонд социального страхования Российской Федерации перечислено 914 миллионов рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Проверок стало меньше

В 2018 году продолжен курс на снижение административной нагрузки на бизнес. В связи с чем количество выездных налоговых проверок сократилось еще на 21 процент, а охват проверками организаций и индивидуальных предпринимателей региона составил всего 0,17 процента.

Сохранить стопроцентную результативность выездного контроля и существенно сократить попытки мошеннического возмещения НДС из бюджета позволило применение риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности. Мурманская область вошла в тройку лидеров Северо-Западного федерального округа, как один из регионов с «чистым» бизнес-пространством. Суммы ущерба, нанесенного федеральному бюджету в результате применения незаконных схем с участием фирм-однодневок, удалось снизить почти в 3 раза.

Совокупный экономический эффект от поступлений в бюджет по результатам выездного налогового контроля и контрольно-аналитической работы составил более 1,5 миллиарда рублей.

К 1 января 2019 года налоговая задолженность в Мурманской области сократилась на 406 миллионов рублей, или 3 процента, и составила 13 миллиардов рублей, 4,6 миллиарда из которых — страховые взносы. При этом значительная часть долга приходится на налогоплательщиков, находящихся в процедуре банкротства. На 1 января 2019 года это 468 должников с общей суммой задолженности 8 миллиардов рублей.

В ходе дел о несостоятельности (банкротстве) в 2018 году в бюджет поступило 788 миллионов рублей. Половина указанной суммы добровольно погашена должниками в процессе принятия решения о подаче в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом.

Сократилось количество жалоб

Количество жалоб, поступивших в управление ФНС по Мурманской области в 2018 году, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 13 процентов, что объясняется сокращением почти вдвое количества жалоб на действия (бездействие) должностных лиц налоговых органов и жалоб на иные акты налоговых органов Кольского края.

В 9 процентах случаев спорные ситуации удалось решить еще до рассмотрения обращения налогоплательщика путем устранения нарушения его прав в оперативном порядке.

Оспаривание действий (бездействия) должностных лиц и актов налоговых органов, прошедших досудебное урегулирование, в суде в большинстве случаев (88 процентов) решается в пользу налоговых органов региона. В 2018 году данный показатель увеличился почти на 10 процентов в сравнении с 2017 годом.

Еще один миллиардер

По итогам декларационной кампании 2018 года (по доходам за 2017 год) общая сумма НДФЛ, подлежащая к уплате в бюджет, по декларациям налогоплательщиков превысила 260 миллионов рублей, что на 44 миллиона больше, чем по декларациям за 2016 год. При этом количество декларантов осталось прежним — 50 тысяч человек, а количество миллиардеров увеличилось. Один северянин задекларировал доход от 1 миллиарда рублей, став вторым в списке местных миллиардеров (доход от 10 миллиардов рублей, как и в 2017 году, задекларировал 1 человек).

Социальные, имущественные и инвестиционные налоговые вычеты заявили 40 тысяч граждан. Общая сумма налога, подлежащая возврату из бюджета, составила 1,2 миллиарда рублей.

Продолжена работа налоговых органов по выявлению «теневой» заработной платы. В течение 2018 года проведено 367 заседаний комиссий по легализации заработной платы (из них 104 — межведомственные), на которых заслушано более 1 тысячи работодателей, выплачивающих заработную плату ниже минимального размера оплаты труда, либо ниже среднеотраслевого уровня по виду экономической деятельности.

По результатам проведенных мероприятий дополнительно поступило в бюджет 74 миллиона рублей налога на доходы физических лиц и 140 миллионов рублей страховых взносов.

Личный кабинет обновился

В 2018 году один из самых популярных сервисов ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» изменил свой дизайн, что позволило повысить удобство его использования и адаптировать под мобильные устройства. В новом дизайне «Личного кабинета» предусмотрена возможность оплаты всех налогов, задолженности и пени в «два клика», а с 1 января 2019 года — и внесение авансового платежа на свой «налоговый кошелек».

Линейка «Личных кабинетов» доступна всем категориям налогоплательщиков — физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям. В настоящее время доступ к сервисам получили 80 тысяч физических лиц (за 2018 год зарегистрировано более 15 тысяч пользователей), 2800 организаций, четверть из которых стали пользователями сервиса в 2018 году, и более 5 тысяч предпринимателей (рекордное количество подключений в 2018 году — около 2 тысяч пользователей).