В порт — через портал.

С июля подача информации (документов) через комплекс программных средств (КПС) «Портал Морской порт» станет обязательной процедурой для всех участников процесса оформления экспортно-импортных грузов в порту Мурманск.

Практические вопросы использования КПС руководство Мурманской таможни и таможенного поста «Морской порт Мурманск» обсудило во время встречи с заинтересованными представителями регионального бизнеса. Подобные встречи с участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) проводятся таможней регулярно. Они позволяют в режиме обратной связи найти проблемные точки и пути их решения, дополнительно разъяснить нюансы применения сервисов программного продукта.

История создания портала «Морской порт» началась 10 февраля 2014 года, когда Федеральная таможенная служба (ФТС) стала проводить тестирование его прототипа в пяти морских пунктах пропуска пилотной зоны. В начале декабря 2015 года был введен в опытную эксплуатацию КПС «Портал «Морской порт», а пилотная зона его использования была расширена. В Мурманском порту комплекс заработал с мая 2017 года.

К работе с этим программным продуктом подключены все участники процесса — таможенная и пограничная службы, представители администрации порта, иных контролирующих государственных органов, бизнеса, компаний-перевозчиков, морских агентирующих организаций. Работа строится на принципе «единого окна».

КПС «Портал «Морской порт» позволяет осуществлять информационное взаимодействие между таможенными органами и заинтересованными лицами, в том числе перевозчиками, в электронной форме. До прибытия судна в порт таможенному органу подается предварительная информация, а Портал обеспечивает государственным контрольным органам доступ к информации о судне, команде, пассажирах и грузах (товарах) для анализа и принятия решения об участии своих представителей в госкомиссии по контролю судна, а также дает возможность таможенным органам принять предварительное решение относительно ввозимых товаров.

Непосредственно в ходе проведения контроля Портал обеспечивает информационное взаимодействие при планировании работы госкомиссии и межведомственное взаимодействие при осуществлении документарной проверки судна и грузов.

При убытии судна декларация на товары и весь пакет документов формируется и также подается в таможенный орган в электронной форме. И в этом случае Портал обеспечивает всем органам и службам, задействованным в контроле убывающего судна и груза, работу с электронными документами. По результатам принимаются и фиксируются решения о разрешении либо запрете вывоза погруженного груза (товаров) и убытии судна.

Среди преимуществ программного продукта следует отметить интуитивно понятное меню, прозрачность и наглядность системы, оперативность в принятии решений, автоматическое взаимодействие с системой Port-call для передачи сведений о судозаходах и передачи сведений в таможенный орган и судовому агенту.

Использование технологии КПС «Портал «Морской порт» делает весь процесс более открытым и значительно сокращает временные издержки для проведения всех контрольных формальностей, не ухудшая качества самого государственного контроля.

— В электронном виде подаются не только документы на груз, но также информация о прибытии. Важность наполняемости Портала заключается в экономии времени. Загрузка информации или документов занимает минут пятнадцать и никуда ходить не надо, — напомнил в ходе встречи с участниками ВЭД и.о. первого заместителя начальника Мурманской таможни Юрий Антипенко. — При наличии информации в КПС «Морской портал» появляется возможность автоматической регистрации и автоматического выпуска декларации на перевозимые судном товары.

Присутствующие на встрече представители судовладельцев, операторов таможенных терминалов, агентирующих организаций, декларантов и таможенных представителей активно включились в диалог, задавая практические вопросы. Они касались специфики использования Портала разными категориями участников ВЭД, подачи предварительной информации о заходе в Мурманский порт иностранного судна, декларирования российской рыбопродукции и так далее.

— Программный продукт ежемесячно совершенствуется с учетом поступающих замечаний и предложений от бизнес-сообщества, улучшаются уже существующие и появляются новые сервисы, — подытожил начальник таможенного поста «Морской порт Мурманск» Сергей Матеров. — Ваше активное использование Портала, наши встречи и обсуждение проблемных вопросов позволяют оперативно и своевременно улучшить программный продукт, чтобы к моменту его обязательного применения все работало без сбоев.