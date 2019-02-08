Стагнации нет — бизнес развивается.

В прошлом году внешнеторговый оборот нашего региона составил без малого 7 миллиардов долларов США, на два процента превысив показатель годичной давности. Эти цифры прозвучали на пресс-конференции исполняющего обязанности начальника Мурманской таможни Олега Макарского, посвященной итогам работы ведомства в 2018 году.

— Вступил в действие новый Таможенный кодекс, вышел новый федеральный закон «О таможенном регулировании…» Так что прошедший год был наполнен серьезными изменениями для всех, кто занимается внешнеэкономической деятельностью, включая государственные контрольные органы, работающие в этой сфере, — отметил он.

Мурманская область по-прежнему остается экспортно ориентированной. По тоннажу экспорт составляет около 90 процентов грузов. Если говорить о стоимости, то и здесь соотношение не в пользу импорта: 500 миллионов и свыше 6 миллиардов долларов США. Впрочем, это положительный момент. Ведь экспорт свидетельствует о том, что отечественные компании работают успешно, а их продукция остается востребованной на мировом рынке.

— Мы видим, что стагнации нет, бизнес продолжает развиваться. В частности, есть хорошая прибавка по экспорту. По импорту тоже по некоторым параметрам есть плюс, — отметил Олег Макарский.

По номенклатуре особых изменений не произошло. Ведущие позиции, как и прежде, занимают наши местные минеральные удобрения и кузбасский уголь. Эти грузы составляют около 80 процентов от общего массива экспорта. Импортируется марганцевая руда (около 90 процентов всего массива, как в стоимостном, так и в весовом выражении) и продукция машиностроения. Кроме того, работающие в регионе компании, занимающиеся аквакультурой, завозят корм для рыб.

В ноябре 2018 года, продолжил Олег Макарский, вышло решение Совета Евразийской экономической комиссии № 91, которое внесло существенные изменения, касающиеся перемещения гражданами товаров через границу.

В частности, с 1 января 2019 года изменились пороговые значения беспошлинного ввоза товаров для личного пользования. По стоимости они уменьшились в три раза. Если раньше можно было беспошлинно ввезти товары стоимостью до 1500 евро и весом до 50 килограммов, то сейчас — 500 евро и 25 килограммов на одно лицо. Названные изменения касаются всех пунктов пропуска, кроме воздушных. В нашем регионе — это международный аэропорт «Мурманск». Там нормы остались прежними — 10 тысяч евро и 50 килограммов.

Актуальными остаются и вопросы ввоза продуктов питания через международные автомобильные пункты пропуска «Лотта» и «Салла» на российско-финляндской границе. Там нет постов Россельхознадзора, а потому провоз продукции животного происхождения не допускается.

Продолжилась и правоохранительная деятельность таможни. В целом, по словам Олега Макарского, выявленных правонарушений за прошлый год стало несколько больше, чем в 2017 году. Так, за отчетный период Мурманской таможней возбуждено 1401 дело об административном правонарушении (годом ранее их было 1299). Но следует отметить, что лишь 32 из них связаны с фактами сокрытия товара от таможенного контроля, использованием тайников и мест, затрудняющих его обнаружение. То есть, когда налицо умысел.

В значительной же степени, по мнению и.о. начальника таможни, правонарушения связаны с недекларированием ввозимых товаров и нарушением запретов и ограничений при перемещении товаров гражданами. Зачастую они не уточняют действующие законодательные нормы перед поездкой за границу. Иногда едут на авось, вдруг не найдут, зная, что по багажу перевес, и это влечет изъятие излишков и штрафные санкции. При ввозе в Россию речь идет о товарах народного потребления, алкоголе, продукции животного происхождения. При вывозе из России — это чаще всего бензин, объемы которого в дополнительных емкостях ограничены десятью литрами на один автомобиль, а не на каждого пассажира, как нередко рассуждают граждане. С 2018 года введены ограничения беспошлинного вывоза физическими лицами алкогольной и табачной продукции. И в прошлом году Мурманской таможней уже выявлялись подобные нарушения.

Введены и новые нормы по международным почтовым отправлениям. Беспошлинно можно пересылать товар стоимостью до 500 евро и весом до 31 килограмма. Но есть, конечно, и ограничения по номенклатуре. И здесь также отмечен определенный рост правонарушений. В частности, выявлены и задержаны полтора килограмма прекурсоров для производства наркотических веществ. Понятно, что пересылка наркотиков всегда и везде вещь незаконная. Но есть и более невинные нарушения, связанные, скорее, просто с незнанием получателями действующих правил.

— Перед тем как что-то заказать, я всем рекомендую зайти на сайт Федеральной таможенной службы, где есть ссылки, как для физических, так и для юридических лиц, и посмотреть, что изменилось в плане номенклатуры, что можно и что нельзя заказывать, — уточнил Олег Макарский. — Кроме того, существуют нормы, установленные Всемирной почтовой конвенцией. С ними можно ознакомиться на сайте Почты России. Например, в международных почтовых отправлениях запрещено пересылать алкоголь и культурные ценности. К последним относятся, например, монеты и марки, которые люди порой покупают на международных аукционах.

Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Мурманской таможни в 2018 году увеличился по сравнению с 2017 годом на 2 процента и составил 6 миллиардов 825 миллионов долларов США. В 2018 году таможней перечислено в государственный бюджет 5 миллиардов 79 миллионов рублей (в 2017 году — 4,5 миллиарда).

В 2018 году через границу в регионе деятельности Мурманской таможни проследовало: