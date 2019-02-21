Спросить мнение населения, предложить свои идеи.

Для объединения профессионалов в сфере архитектуры и дизайна в ноябре прошлого года на базе Мурманского арктического государственного университета был создан Центр компетенций по вопросам городской среды. В минувшую пятницу заместитель губернатора Евгений Никора провел его расширенное заседание.

— Принят национальный проект «Жилье и городская среда», в его рамках реализуется федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». Это работа до 2024 года. За это время нам предстоит обустроить несколько сотен дворов, десятки общественных пространств, чтобы преобразить городскую среду во всех населенных пунктах области. И важно, чтобы это было сделано хорошо, с опорой на мнение людей, — подчеркнул Евгений Викторович в беседе с журналистами.

Центр компетенций включает в себя несколько блоков: городские инновации, информационный блок, экспертный совет, группа сопровождения муниципалитетов. На прошедшем заседании состоялась презентация основных направлений его деятельности, участники обсудили план работы на текущий год. Также был рассмотрен вопрос организации взаимодействия по разработке дизайн-проекта обустройства центральной площади для проведения Арктического фестиваля «Териберка. Новая жизнь».

— У нас есть предложение по зонированию площадки этого фестиваля. Пока речь идет об общей концепции, конкретный проект еще предстоит разработать, — уточнила декан факультета искусств и сервиса МАГУ Татьяна Ашутова.

— Териберка — древнее поморское село со своими традициями. Сохранение старинного уклада с учетом современных требований к комфорту важно для иностранных и российских туристов. У нас есть возможность улучшать ситуацию в Териберки. И уже видны позитивные изменения. Местный фестиваль позволяет по-новому взглянуть на село, — добавил Евгений Никора. — Что касается площади для проведения фестиваля, то уже сейчас приведен в порядок Дом культуры. У меня есть задумка освободить Старую Териберку от котельной, оставив ее только в Лодейном. А Старую Териберку перевести на электроотопление, чтобы там была образцовая экология.

В заседании приняли участие профессиональные архитекторы и дизайнеры, сотрудники и студенты технического и арктического университетов, представители муниципальных образований региона.

— Наша проектная студия занимается развитием общественных пространств малых городов. В том числе и в Мурманской области. В прошлом году мы победили в конкурсе в городе Полярные Зори. Сейчас делаем проектную документацию по этому проекту, — рассказал журналистам один из участников заседания, руководитель проектов ООО «М4» (Москва) Артем Власов. — Сейчас заходим на конкурсы по Кандалакше и Оленегорску. В Оленегорске — это сквер напротив гостиницы «Горняк», в Кандалакше — набережная. Люди нуждаются в развитии этих территорий. Федеральный конкурс позволяет привлечь на эти цели до 80 миллионов рублей. Планируем активно вовлекать в наши проекты местное население. Есть специальные технологии, чтобы обеспечить максимальную продуктивность. Организовать этот процесс в творческом ключе — наша специализация.