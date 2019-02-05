Социальные выплаты — по-новому.

Реализацию на территории региона пилотного проекта Фонда социального страхования «Прямые выплаты» обсудили вчера на оперативном совещании в правительстве области.

— С 1 июля Мурманская область станет частью пилотного проекта Фонда социального страхования России «Прямые выплаты». Суть проекта — в изменении порядка начисления выплат по временной нетрудоспособности, пособий по беременности и родам, страховых выплат застрахованным работникам предприятий. Ранее эти выплаты осуществлял непосредственно работодатель. Фонд социального страхования затем компенсировал их. Теперь от работодателя требуется лишь информация, а выплаты будет осуществлять непосредственно Фонд, — сообщила ведущая заседание губернатор Марина Ковтун.

Подробнее о сути проекта и том, как это отразится на работниках и работодателях области, рассказала управляющая Мурманским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Галина Шмойлова.

Проект, как сообщила она, реализуется в нашей стране с 2011 года. В первый год в нем приняли участие лишь два региона. Постепенно он распространяется на всю территорию Российской Федерации. И сейчас в нем принимают участие уже 50 субъектов страны. С июля к ним добавятся еще 9, включая Мурманскую область.

На учете у нас состоят более 19 тысяч страхователей, платящих взносы за сотни тысяч работников. С 1 июля назначать и выплачивать пособия будет напрямую Фонд социального страхования. Основная цель проекта — обеспечить гарантированную выплату пособий независимо от финансового состояния конкретных предприятий. Страхователям это также должно быть выгодно. Они освобождаются от функций расчета пособий и отвлечения на них средств. Им остается только вовремя уплачивать в Фонд страховые взносы за своих сотрудников. Подготовительная работа к реализации проекта у нас уже началась.

— Скажите, я правильно поняла, что уже с 2020 года проект будет распространен на всю страну? — поинтересовалась губернатор Марина Ковтун.

— Фактически, да, — ответила Галина Шмойлова. — Последними в 2021 году на такие выплаты перейдут наиболее крупные субъекты Российской Федерации — Москва и Санкт-Петербург.

— Система страховых выплат становится более простой, надежной и прозрачной, снижается нагрузка на предприятия, а значит, и выплаты людям будет получать легче, — резюмировала губернатор Марина Ковтун.