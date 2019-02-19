Регион активно включился в реализацию нацпроектов.

На прошлой неделе в Сочи прошел Российский инвестиционный форум. Делегация Мурманской области принимала активное участие в его работе. Самая важная задача, о которой говорили на форуме, — реализация национальных проектов. Наш регион включился в 46 проектов. Объем средств составляет около 40 миллиардов рублей, 19 из них — средства консолидированного бюджета Мурманской области, около 21 миллиарда — федеральные деньги. Первые результаты необходимо показать уже по итогам текущего года.

— В целом речь идет о масштабных инвестициях в человеческий капитал, в качество жизни людей, — подчеркнула вчера губернатор Марина Ковтун на оперативном совещании в правительстве области.

Затронули на совещании и тему непростых погодных условий. В последние дни на регион обрушились метели и обильные снегопады.

— Если с расчисткой центральных улиц городов и качеством уборки снега на региональных и федеральных трассах ситуация удовлетворительная, то во многих дворах творится сущее безобразие, — отметила Марина Ковтун.

Порой во дворах не проехать машине скорой помощи, нет возможности вывезти вовремя мусор. Глава региона обратилась к главам администраций муниципалитетов, потребовав провести обходы дворов. Управляющие компании, как подчеркнула губернатор, должны в эти дни работать с двойными и тройными усилиями.

Еще одна резонансная тема — пожар в школе в Кузомени, который произошел 12 февраля. Никто, к счастью, не пострадал, но здание сгорело дотла и восстановлению не подлежит. Четыре ученика 4 класса остались без школы.

Как сообщила глава администрации Терского района Наталья Самойленко, родителям было предложено перевести ребят в школу-интернат в село Варзуга, но те отказались. Поэтому было принято решение до конца учебного года учить детей по индивидуальным планам на дому.

С пятого класса они перейдут учиться в интернат в Варзугу. Но на следующий год в селе появятся три первоклассника. Сейчас прорабатывается вопрос о строительстве нового административного здания, где можно будет наладить учебный процесс. Если к сентябрю не успеют, то дети тоже будут учиться на дому.

О ситуации с заболеваемостью в регионе гриппом и ОРВИ доложила первый заместитель министра здравоохранения Людмила Ушакова. На сегодня, сообщила она, эпидемический порог превышен на 78 процентов, на прошлой неделе этот показатель равнялся 84 процентам. Иначе говоря, есть тенденция на снижение. Высокой остается заболеваемость среди детей дошкольного возраста, особенно в Мурманске, Апатитах и Кировске. Противовирусные препараты и антибиотики имеются во всех лечебных учреждениях региона в достаточном количестве.

С 1 января в области начал действовать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Введена новая услуга. Управляющие компании должны были исключить стоимость услуг по сбору, вывозу и утилизации мусора из своих платежных документов. В некоторых случаях, как отметила губернатор Марина Ковтун, с этим возникает путаница. Ведь механизм пока только отрабатывается.

— По всем платежкам, где есть путаница, будет сделан перерасчет. Необходимо только об этом заявить, — подчеркнула глава региона.

Как напомнила начальник областной Госжилинспекции Алена Кузнецова, оператором по выпуску платежных поручений на обращение с ТКО является Колатомэнергосбыт. То есть, теперь он рассылает две платежки — за электричество и ТКО. В обязанности управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК по-прежнему входят обслуживание мусоропроводов и содержание контейнерных площадок.