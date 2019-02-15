Понаблюдают за грузоперевозчиками.

В течение 2019 года в Мурманской области будет проводиться федеральное статистическое наблюдение за индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозки грузовым автотранспортом.

Целью наблюдения, сообщает Мурманскстат, является формирование официальной статистической информации об общем объеме коммерческой перевозочной деятельности грузового автомобильного транспорта.

Обследование проводится в «скользящем» режиме и охватит в Мурманской области 792 индивидуальных предпринимателя, основным видом деятельности которых является транспортировка грузов на коммерческой основе. Учету подлежит грузовой автотранспорт, который находится в собственности предпринимателя, арендован или приобретен по договору лизинга.

Инструментарий наблюдения представлен формой № 1-ИП (автогруз). Проведение опроса по установленной программе осуществляется интервьюером при его непосредственном посещении индивидуального предпринимателя или по телефону.

Первичные статистические данные, содержащиеся в формах федерального статистического наблюдения, не подлежат разглашению и используются исключительно в целях формирования официальной статистической информации. Мурманскстат гарантирует полную конфиденциальность полученных от респондента сведений и исключение их передачи в иные органы.

Более подробную информацию о проведении наблюдения на территории Мурманской области можно получить в отделе статистики торговли, услуг, жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства и окружающей природной среды Мурманскстата по телефонам: (8152) 688-548, 688-540, +7 911 302-16-37.