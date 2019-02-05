Переход на цифровое телевещание должен пройти без проблем.

В этом году все регионы России поэтапно переходят на цифровое телевидение. Плановая дата окончательного перехода в Мурманской области — 3 июня. То, как идет этот процесс, власти обсудили на оперативном совещании в правительстве области, которое провела губернатор Марина Ковтун.

— Необходимая инфраструктура в регионе создана, — подчеркнула она. — Кроме того, мы предусмотрели в рамках предоставления адресной социальной помощи оказание поддержки малоимущим гражданам на приобретение необходимого оборудования. Поддержка оказана более чем тремстам семьям на сумму свыше 400 тысяч рублей. Но дело не только в деньгах. Нужно, чтобы аппаратура для приема цифрового сигнала была еще и доступна в продаже.

О том, как обстоят с этим дела, доложила министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова.

Нововведения, сообщила она, касаются жителей региона, которые пользуются аналоговым вещанием при помощи телевизоров, не принимающих цифровой сигнал (большинство современных телевизоров, выпущенных после 2012 года, поддерживают стандарт цифрового вещания). Жителям, пользующимся кабельным или спутниковым телевидением, приобретать ничего не нужно.

Но чтобы не оставить определенную группу людей без телевещания и дать им время на приобретение необходимого оборудования (речь идет о приставке DVB T2), Правительство Российской Федерации приняло решение о постепенном переходе на цифровое вещание.

Пилотным регионом по внедрению перехода от аналогового вещания к цифровому стала Тверская область (с 3 декабря 2018 года). Анализ опыта региона показал необходимость проведения мониторинга наличия необходимого оборудования в местных магазинах и информирования граждан о своевременном приобретении этого оборудования.

В связи с этим по поручению Министерства промышленности и торговли Российской Федерации министерство экономического развития Мурманской области осуществляет указанный мониторинг, работая в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований и торговыми сетями.

По итогам мониторинга, продолжила Елена Тихонова, на 31 января во всех муниципальных районах и городских округах (за исключением ЗАТО Островной, где обеспечена трансляция с помощью спутникового телевидения) имеются объекты торговли, реализующие оборудование для приема цифрового сигнала (99 магазинов). Диапазон цен широкий, от 700 до 6500 рублей.

Помимо розничных магазинов, отметила она, приставку можно приобрести через Интернет-магазины и отделения Почты России. Всего, по оценке органов местного самоуправления, прогнозируемый объем спроса на оборудование составляет порядка 24 тысяч штук. Впрочем, цифра достаточно условна.

И на сегодня торговля готова к обеспечению граждан необходимым оборудованием различных ценовых категорий. Важно, чтобы жители, не откладывая на последний момент, позаботились о выборе и приобретении оборудования при наличии у них телевизоров, которые не принимают цифровой сигнал.