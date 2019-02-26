Новые детсады и спорткомплексы.

Охват населения активными видами отдыха, реализацию госпрограмм, предусматривающих бюджетные инвестиции в строительство, профилактику коррупции и обучение школьников рабочим профессиям — эти вопросы рассмотрело на своем очередном заседании правительство области. В минувшую пятницу его провела губернатор Марина Ковтун.

Сорок процентов дружат с физкультурой

Открыл повестку отчет о результатах деятельности регионального комитета по физической культуре и спорту. Как сообщила его председатель Светлана Наумова, по предварительным данным свыше 40 процентов населения Мурманской области систематически занимаются физической культурой и спортом. В прошлом году комитет провел 54 массовых физкультурных мероприятия, в том числе 14 — всероссийского уровня. Численность принявших участие в сдаче нормативов ГТО составила 3880 человек.

— В городах и районах области регулярно проводятся зимние и летние спартакиады учащихся, спартакиады оздоровительных лагерей. В ноябре 2018 года прошло сразу два крупных мероприятия для студентов: Арктические студенческие игры и региональный этап федерального проекта «От студзачета к знаку отличия ГТО!», — отметила Светлана Наумова.

Говоря о спорте высших достижений, она сообщила, что Минспортом России на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, предоставлена субсидия из федерального бюджета в размере 21,6 миллиона рублей. Субсидия направлялась на организацию тренировочного процесса, участие в официальных соревнованиях, материально-техническое обеспечение, приобретение автотранспорта, повышение квалификации тренеров и специалистов спортивных школ.

Отличились северяне и на олимпийских соревнованиях. Так, на прошедших в 2018 году зимних Олимпийских играх мончегорец Сергей Ридзик стал бронзовым призером по фристайлу, а на Паралимпийских играх в лыжных гонках мурманчанка Екатерина Мошковская вошла в десятку лучших.

Свои улучшения получила и спортивная инфраструктура Кольского Заполярья. Ремонтировались и строились спортивные сооружения, оборудовались спортивные площадки. Общий объем ассигнований, предусмотренных на объекты капитального строительства, в 2018 году составил около 414 миллионов рублей, в том числе из регионального бюджета — свыше 362 миллионов, из муниципальных — более 51 миллиона.

Светлана Наумова также сообщила, что в 2019 году планируется начать строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Апатитах, катка с искусственным льдом в Мурманске, лыжной базы в Умбе, горнолыжного подъемника спортивной школы олимпийского резерва в Кировске.

Будут проведены капитальные ремонты спортивных объектов в поселке Мурмаши и городе Оленегорске. До 1 сентября планируется установка спортивных площадок для сдачи комплекса ГТО в поселках Никель и Верхнетуломский, ЗАТО Заозерск и Александровск, поселке Алакуртти. В Кандалакше будет модернизирован стадион Дворца спорта. Начнутся работы по проектированию реконструкции мурманского плавательного бассейна и предпроектные работы по большому многофункциональному спортивному комплексу в Долине Уюта.

Почти миллиард — на стройки

О результатах выполнения в 2018 году плана-графика реализации мероприятий государственных программ, предусматривающих бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, доложила и.о. министра строительства и территориального развития Елена Абраменко.

В план-график, сообщила она, были включены 26 мероприятий по строительству, реконструкции, а также разработке проектной документации на строительство объектов областной и муниципальной собственности, осуществляемых в рамках восьми государственных программ. На эти цели было предназначено с учетом внебюджетных средств и средств федерального бюджета 939 миллионов рублей.

— В 2018 году введено в эксплуатацию шесть объектов: детский сад на 220 мест в Североморске-3, пищеблок с переходными галереями и столовой психоневрологического интерната в Апатитах, фельдшерско-акушерские пункты в Чапоме и Чаваньге Терского района, канализационная насосная станция № 3А в Ковдоре, сельский дом культуры в Варзуге, — отметила Елена Абраменко.

В своем докладе она также подчеркнула, что на 2019 год средства областного бюджета по объектам капитального строительства предусмотрены в объеме более 1,3 миллиарда рублей, что в 1,6 раза превышает прошлогодние показатели. Среди запланированных к завершению объектов — три детских сада в Полярном, Североморске и Печенге, физкультурно-оздоровительный комплекс в Полярных Зорях, спортивный центр с искусственным ледовым покрытием в Ковдоре, а также здание Мурманского областного театра кукол.

Снижение риска коррупции

На заседании также был рассмотрен вопрос о реализации Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы. С докладом выступил министр юстиции Максим Почкин.

В региональном минюсте, сообщил он, создана консультативная группа, специалисты которой ведут разъяснительную работу по вопросам применения антикоррупционного законодательства. В прошлом году было проведено 860 консультаций. На постоянной основе осуществляется контроль за соблюдением требований законодательства о противодействии коррупции лицами, замещающими государственные должности, должности государственной гражданской службы и муниципальные должности. Для государственных гражданских служащих в 2018 году был проведен тематический семинар по вопросам выявления и урегулирования конфликта интересов.

С целью оценки уровня коррупции в Мурманской области в 2018 году проведено социологическое исследование, результаты которого показали падение уровня риска коррупции по сравнению с 2017 годом.

Рабочим профессиям обучат в школе

Об обучении школьников региона первой профессии рассказала министр образования и науки Ирина Ковшира. Внедрение в систему образования подобных профориентационных проектов входит в перечень поручений президента России, которые были даны по итогам поездки главы государства в Свердловскую область 6 марта 2018 года.

С 2019 года по инициативе министерства образования и науки Мурманской области учащимся 10-х классов предоставлена возможность пройти профессиональное обучение за счет средств областного бюджета по рабочим профессиям на базе профессиональных образовательных организаций. По окончании обучения при условии успешной сдачи экзамена каждый школьник получит свидетельство о присвоении квалификации.

Новый проект, сообщила Ирина Ковшира, в пилотном режиме начали реализовывать три колледжа. Так, в Мурманском индустриальном — 21 ученик гимназии № 8 города получит профессию «Агент банка». Мурманский колледж экономики и информационных технологий набрал группу из учащихся нескольких школ областного центра для обучения профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин». Кандалакшский индустриальный колледж в этом году обучит десятиклассников основам профессии «Секретарь руководителя».

Как пояснила министр, эти программы лучшим образом позволят отработать сам механизм профобучения школьников, поскольку их реализация занимает менее года. Начиная со следующего учебного года для школьников будут открыты программы профессиональной подготовки, срок освоения которых от одного года до полутора лет, колледжи будут готовы принимать на обучение около 200 десятиклассников.

Уже ближайшей осенью 11 колледжей региона примут на обучение группы школьников из десяти населенных пунктов Мурманской области. Они предложат юным северянам 11 программ профподготовки, такие как «Оператор на станках с программным управлением», «Слесарь по ремонту автомобилей», «Слесарь-электромонтажник», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Повар». В дальнейшем с учетом потребностей муниципальных образований география реализации программ может быть расширена.

— С 2020-2021 учебного года запланировано поэтапное внедрение программ обучения по профессиям «Маляр», «Швея», «Кассир торгового зала». Колледжи обладают всей необходимой материально-технической базой и прекрасным преподавательским составом, чтобы заниматься такой подготовкой, — добавила Ирина Ковшира.

В 2019 году на выполнение государственного задания по обучению школьников в региональном бюджете предусмотрено около 3 миллионов рублей. Планируется, что реализация проекта даст возможность детям получить профессию во время обучения в школе и увеличит число желающих по окончанию школы получить специальность в колледжах Мурманской области.