По сравнению с предыдущим годом, как сообщает Мурманскстат, по основным видам промышленного производства (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом и так далее) в целом отмечен небольшой, но все же рост в 1,1 процента.

При этом полезных ископаемых добыли на полпроцента больше. Прирост в обработке составил 2,6 процента. А вот объем строительных работ сократился более чем на треть (на 34,1 процента). Связано это в основном с уменьшением этого вида деятельности на объектах образования, транспортной инфраструктуры и металлургии. Введено в эксплуатацию 46,4 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений, что на 21,2 процента меньше, чем годом ранее.

Объем сельскохозяйственного производства, по предварительным данным, составил 104,2 процента. Производство молока увеличилось на 9 процентов, скота и птицы на убой (в живом весе) — на 7,2 процента. Производство яиц выросло в 2,6 раза, что связано с забоем в 2017 году кур-несушек для обновления стада в сельскохозяйственной организации.

Теперь о показателях, характеризующих уровень жизни населения. В 2018 году среднедушевые денежные доходы северян, по оценке, составили 37 тысяч 109 рублей и остались практически на уровне 2017 года. При этом реальные располагаемые среднедушевые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей и скорректированные на индекс потребительских цен) снизились более чем на пять процентов.

По предварительным данным, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2018 году составила 57 тысяч 582 рубля и увеличилась по сравнению с 2017 годом на 10,6 процента. При этом ее реальный размер (с учетом индекса потребительских цен) в расчете на одного работника возрос на 7,3 процента.

На потребительском рынке товаров и услуг наблюдалось увеличение оборота розничной торговли через все каналы реализации в сопоставимых ценах на 0,3 процента, в том числе пищевыми продуктами (включая напитки) и табачными изделиями — на 0,6 процента. А вот продажа непродовольственных товаров сократилась на 0,2 процента. Оборот общественного питания в сопоставимых ценах увеличился на 0,2 процента. Объем платных услуг, оказанных населению области, в сопоставимых ценах увеличился на 0,4 процента.

За отчетный период больше всего подорожали продукты. Так, в декабре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги составил 104,4 процента, в том числе на продовольственные товары — 106,1 процента, непродовольственные товары — 104,5 процента, услуги — 102,5 процента.

Среди продовольственных товаров наблюдалось повышение цен на отдельные виды овощей. Из них наиболее подорожали свежая белокочанная капуста (на 88,1 процента), морковь (на 39,5), свекла (на 38,9), репчатый лук (на 32,8 процента). Значительно возросли цены на пшено (на 51,6 процента), охлажденную рыбу (на 33,4), яйца (на 30,8), сахар (на 30,6), мясо птицы (на 21,9 процента). Снижение цен отмечено на свежие помидоры и огурцы (соответственно на 20,2 и 17,0 процента), гречневую крупу (на 17,2), яблоки (на 10,2 процента).

По группам непродовольственных товаров наибольший прирост цен наблюдался на строительные материалы (на 10,1 процента), табачные изделия (на 9,8), спички (на 9,6), моторное топливо (на 8,1 процента). Снизились цены на меха и меховые изделия (на 9,5 процента).

Среди услуг наиболее повысилась стоимость экскурсионных услуг (на 20,6 процента), услуг образования (на 10,3), в сфере зарубежного туризма (на 9,9), правового характера (на 9,2 процента). На услуги банков и услуги страхования цены снизились (соответственно на 5,8 и 3,3 процента).

По данным выборочного обследования рабочей силы, уровень общей безработицы в соответствии с критериями Международной организации труда, по предварительным данным, в 2018 году составил 6,8 процента от численности населения в возрасте 15 лет и старше, входящего в состав экономически активного населения (в 2017 году — 7 процентов).

На 1 января 2019 года, по предварительной оценке, в регионе проживало 748,1 тысячи человек. Численность населения с начала 2018 года сократилась на 5,5 тысячи человек. По предварительным данным, в 2018 году в области родилось 7321 человек, умерло 8311 человек, число заключенных браков составило 5010, число разводов — 3444.