Металлургия в плюсе, рыба в минусе.

По предварительным данным, сообщает Мурманскстат, по сравнению с 2017 годом в регионе отмечен рост объема промышленного производства на 1,1 процента.

Индекс производства по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» составил 100,5 процента. Добыча металлических руд снизилась на полтора процента, прочих полезных ископаемых увеличилась на 1,9 процента.

Прирост производства кобальтовых концентратов, используемых для получения легированных сталей, ниобиевых и танталовых концентратов (применяются в радиотехнике и химической промышленности), апатитового и нефелиновых концентратов составил от 2 до 4 процентов.

Общий прирост на 2,6 процента в обрабатывающих производствах обеспечен в основном за счет металлургии, производство продукции которой увеличилось на 4,1 процента. Выпущено больше в 3,5 раза никелевого штейна, в 2,7 раза — сплавов на основе первичного алюминия. При этом объем производства рафинированной необработанной меди снизился на полтора процента, а первичного алюминия — почти на 7 процентов. Объем работ по ремонту и монтажу машин и оборудования увеличился более чем на 15 процентов.

Производство продукции пищевой промышленности почти не изменилось: индекс производства составил 99,2 процента. В 1,2 раза возросло производство охлажденного мяса, на 42 процента — сливочного масла, более чем на треть — мороженых ракообразных, на 11 процентов — рыбных консервов. Вместе с тем почти на 6 процентов меньше произведено мороженой рыбы, на 18 процентов — мороженого рыбного филе.

Молочной продукции выпущено меньше, чем в 2017 году: почти на 10 процентов — молока (кроме сырого), на 8 процентов — сыра, продуктов сырных и творога, на 1 процент — кисломолочных продуктов.

Индексы производства по видам экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» и «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в 2018 году по отношению к 2017 году составили соответственно 98,2 и 93,3 процента. Выработка электроэнергии почти не изменилась (снижение составило 0,8 процента), пара и горячей воды произведено меньше на 6,3 процента.