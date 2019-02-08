Дороги приведут в порядок.

Заместитель губернатора Ольга Кузнецова провела заседание проектной группы по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области.

— Проект рассчитан на пять лет. Всего за это время на ремонты автодорог Мурманской области будет направлено более 7,5 миллиарда рублей, — сообщила она. — Только в этом году предусмотрены средства в размере 1,6 миллиарда рублей, из них 644 миллиона — на ремонт дорог в Мурманске. В областном центре запланировано отремонтировать 27 объектов, приблизительно столько же — по области. Задача проектной группы — учесть интересы жителей региона, потому что предложения формировались на основе портала «Карты убитых дорог», который действует по всей России. Поэтому приглашаю всех жителей активнее участвовать в реализации этого национального проекта. В ближайшее время у нас также заработают страницы во всех социальных сетях, где можно будет получить обратную связь от жителей региона, где и какие дороги, на их взгляд, нуждаются в скорейшем ремонте.

Основная цель проекта — к 2024 привести в нормативное состояние 50 процентов областных дорог. Что касается агломерации «Мурманская», то в нормативное состояние должны быть приведены 85 процентов дорог.

Значительные средства поступят из федерального бюджета, но есть и региональное софинансирование. В 2019 году около 700 миллионов рублей — средства федерального бюджета. Это беспрецедентная помощь федерального центра на ремонт дорог. В целом утвержденная проектом федеральная составляющая равна 3,6 миллиарда рублей из, как уже было сказано, более чем 7,5 миллиарда.

— Для нашего региона это очень большое подспорье, — подчеркнула Ольга Кузнецова.

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин, работа над региональным сегментом проекта была скоординирована с Росавтодором и ГИБДД. Озвучил министр и перечень объектов, утвержденных на текущий год. По области работы будут вестись на автодорогах Кандалакша — Полярные Зори, Умба — Кандалакша, Умба — Варзуга, Полярные Зори — Африканда, Оленегорск — Ловозеро, Кола — Верхнетуломский — КПП «Лотта», автоподъезде к населенному пункту Белое Море и ряде других. Всего будет отремонтировано 66 километров.

Что касается агломерации «Мурманская», то ремонты затронут улицы Планерную, Полярные Зори, Шмидта, Комсомольскую, Крупской, Маклакова, Старостина, Баумана, Воровского, Бондарную, Портовый проезд, проспект Героев-североморцев и ряд других.

Все работы по области на этот год должны быть завершены до 1 октября, по городу — до 1 ноября.