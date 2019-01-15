Возим мусор по-новому.

С 1 января область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Как прошел этот переход, правительство области обсудило вчера на оперативном совещании.

— С 1 января региональный оператор АО «Управление отходами» приступил к выполнению своих обязанностей в полном объеме, — сообщил министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский. — На территории всей Мурманской области под его контролем начался вывоз отходов с помощью подрядных организаций.

Оператор был готов к большой нагрузке в праздничные дни, поэтому в новогодние каникулы все службы «Управления отходами» отработали в усиленном режиме. Спецтехника вышла на линию уже с 7 часов утра 1 января. Благодаря оперативному взаимодействию регионального оператора, перевозчиков и органов местного самоуправления в длинные новогодние выходные удалось избежать мусорного коллапса, несмотря на возникшие неблагоприятные погодные условия — гололед и метель в отдельных муниципальных образованиях. Кое-где мешали вывозу мусора припаркованные вдоль проезжей части дворов личные автомобили граждан. Особенно это мешало в условиях гололеда. Но, уточним, серьезных проблем с вывозом мусора удалось избежать.

С 1 по 9 января включительно на горячую линию регионального оператора (телефон 8-800-707-13-71), как добавил Владимир Гноевский, поступило 211 обращений по вопросам несвоевременного вывоза ТКО по 366 адресам. При этом все заявки на вывоз мусора были исполнены в день обращения или в первой половине следующего дня. Горячие линии, созданные в муниципальных образованиях, отработали в период новогодних праздников около 30 обращений. Заявки также были оперативно отработаны.

11 января по поручению губернатора региональное минэнерго и ЖКХ организовало в режиме видеоконференции семинар по обучению специалистов горячих линий, созданных в муниципальных образованиях. Их проконсультировали в части обеспечения эффективной работы с обращениями граждан в связи с внедрением новой системы по обращению с ТКО. Были обсуждены необходимые организационные мероприятия с целью оперативного реагирования специальными службами на вопросы о реформе ТКО и предотвращения возможных сбоев в работе по вывозу мусора в муниципальных образованиях в дальнейшем.

В связи с переходом на новую систему обращения с ТКО, когда платеж за эту услугу начисляется исходя из числа проживающих, уточнила ведущая заседание губернатор Марина Ковтун, неизбежно увеличиваются суммы в платежных квитанциях многодетных семей, поэтому повышен и уровень социальной поддержки этой категории населения из областного бюджета.

Так, многодетной семье из пяти человек за коммунальную услугу «Обращение с твердыми коммунальными отходами» ежемесячно будет начисляться 667 рублей 80 копеек. Мера социальной поддержки составит 200 рублей 34 копейки (30 процентов от начисленной суммы). Получателями этой меры поддержки, по данным главы региона, станут около 3,5 тысячи многодетных семей Мурманской области.

В целях снижения расходов многодетных семей по оплате коммунальной услуги «Обращение с твердыми коммунальными отходами», добавил министр социального развития Сергей Мякишев, в областной закон «О мерах социальной поддержки многодетных семей по оплате коммунальных услуг» внесены необходимые изменения. Речь идет о компенсации тех самых 30 процентов от новых сумм платежей. Идти многодетным семьям для получения этих выплат никуда не нужно. Расходы на эти цели предусмотрены в областном бюджете на текущий год.

Разговор о новой системе вывоза ТКО будет продолжен. В частности, сегодня в планах губернатора значится посещение мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО в поселке Междуречье, где Марина Ковтун проведет рабочее совещание по переходу на новую систему обращения с отходами.