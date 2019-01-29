Воздушная гавань обновит подъезд.

Аэропорт «Мурманск» начинает реконструкцию парковочного комплекса. Событие это — более чем долгожданное, важное не только для северян, но и для гостей нашего региона.

Подробности проекта реконструкции сообщил вчера на оперативном совещании в правительстве области генеральный директор аэропорта Андрей Осипов.

Тендер на выполнение работ, уточнил он, выиграла фирма ООО «НИКО-Строй». Работы будут выполняться в течение 2019 года и должны закончиться в декабре. Это часть инвестиционного проекта по реконструкции всей инфраструктуры аэропорта.

Работы будут выполнены за счет собственных средств ПАО «Аэропорт Мурманск». Общая сумма инвестиций в реконструкцию привокзальной площади составит 234 миллиона 600 тысяч рублей.

Договором предусмотрено строительство краткосрочной парковки, долгосрочной крытой парковки, благоустройство прилегающей территории, реконструкция освещения и электроснабжения. В ходе работ будет пересмотрена организация дорожного движения, появятся новые въезды и выезды. Для удобства разделения потоков будет построено транспортное кольцо перед въездом в аэропорт. На привокзальной площади планируется предусмотреть пешеходные дорожки и тротуары, обеспечить доступность транспортной инфраструктуры для маломобильных групп населения.

Общая площадь территории в границах благоустройства составит без малого пятьдесят тысяч квадратных метров. После проведения реконструкции парковочный комплекс будет включать в себя павильон для персонала, автоматическую парковочную систему (стойки въезда и выезда, шлагбаумы, опоры светофоров, столбики ИК датчиков, терминалы оплаты и так далее), ограждения автостоянки, опоры освещения и видеонаблюдения, навесы для терминалов оплаты и информационные щиты.

В его составе появятся зоны краткосрочной и долгосрочной парковок. При этом долговременные парковочные места и остановки общественного транспорта оборудуют навесами. Предусмотрены и отдельные пути движения для общественного транспорта и официальных такси, а также для транспорта пассажиров, обслуживающихся в ВИП-секторе аэровокзала.

В целом организация движения будет предусматривать раздельную тарификацию нахождения автотранспорта на привокзальной площади в зависимости от срока пребывания.

При проектировании также предусмотрены благоустройство и озеленение территории с учетом соблюдения требований по обеспечению доступности для маломобильных групп населения, обустройство тротуаров и пешеходных дорожек от здания аэровокзального комплекса, залов прилета А и В, служебных и административных зданий к парковке.

В этом году, как сообщил Андрей Осипов, также начнутся проектные работы по реконструкции здания аэровокзала. Предварительно новый аэровокзал оценивается в один миллиард рублей.