С акцентом на новые технологии.

Началась подготовка к Всероссийской переписи населения. Установочное совещание межведомственной комиссии по подготовке и проведению переписи провел заместитель губернатора Роман Дурягин.

В совещании приняли участие представители органов местного самоуправления, Мурманскстата, правоохранительных структур.

— Сегодня мы расскажем об основных подходах к проведению этого мероприятия, обсудим некоторые организационные моменты, — уточнил Роман Дурягин.

— Это масштабное событие государственной важности. Работа по его подготовке в Мурманской области уже началась. Аналогичные нашей комиссии должны быть созданы во всех муниципальных районах и городских округах, — отметила в своем докладе министр экономического развития региона Елена Тихонова.

Сама перепись пройдет в октябре 2020 года. В соответствии с законодательством органы исполнительной власти субъекта Федерации должны обеспечить переписную кампанию охраняемыми помещениями, оборудованными мебелью и средствами связи, для работы персонала и хранения документации, а также предоставить необходимые транспортные средства. Эти полномочия субъект может передать муниципалам. Так и было сделано в прошлый раз.

Кроме того, органы местной власти должны позаботиться о том, чтобы на жилых домах были таблички с названиями улиц и номерами строений, предоставить данные о жилых помещениях и численности зарегистрированных в них граждан. Содействуют они и подбору переписчиков. Ведь специалистов Мурманскстата для столь масштабной работы недостаточно.

— Всероссийская перепись пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Это одна из самых сложных, протяженных по времени и затратных статистических работ, — подчеркнула начальник отдела Мурманскстата Марина Мухаева.

Для отработки методологии в октябре 2018 года Росстат провел пробную перепись. В десяти районах девяти субъектов России ей было охвачено около 550 тысяч человек. Причем с 1 по 10 октября было опробовано самостоятельное заполнение населением переписных листов в Интернете на едином портале госуслуг. Заявить о себе через всемирную сеть имели возможность все жители страны, имеющие на портале подтвержденную учетную запись. В целом по России так переписалось 0,8 процента населения. В Мурманской области — 7068 человек или 0,9 процента жителей.

После всестороннего анализа результатов электронной переписи и отзывов о ней граждан эта услуга будет доработана. В частности, предполагается добавить ее в мобильное приложение «Госуслуги».

На втором этапе пробной переписи акцент также был сделан на новые технологии. Были опробованы электронные переписные вопросники. Планшеты, как отметили сами переписчики, гораздо удобнее бумажных переписных листов.

29 ноября прошлого года Минэкономразвития России представило федеральному правительству доклад о результатах пробной переписи и предложения по оптимизации организационно-технологической схемы подготовки и проведения будущей полномасштабной переписи.

С 1 по 25 октября 2020 года предлагается провести Интернет-перепись. Практически в те же сроки, с 4 по 27 октября переписчики посетят тех, кто не оставил о себе сведения в сети Интернет. Причем практически все они будут с планшетами. С 28 по 31 октября будут заполняться переписные листы на тех, кто отказался сообщить сведения о себе либо отсутствовал по месту проживания. Данные возьмут из официальных источников, они будут включать в себя лишь пол и дату рождения граждан.

Нагрузка на одного переписчика составит в среднем 550 респондентов. В Мурманской области для выполнения этой работы потребуется привлечь более 1800 человек. Им потребуется выделить 230 помещений. Задействованные в переписи планшеты будут работать на отечественном программном обеспечении.

Первые оперативные итоги Всероссийской переписи будут доступны уже в декабре 2020 года. Окончательные подведут в 2021-2022 годах.