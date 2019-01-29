Пообедали с пользой.

Неформальные встречи деловых людей в форме бизнес-обеда под эгидой регионального Центра поддержки предпринимательства проводятся уже седьмой раз. И на каждую приглашают вип-персону. На этот раз таким гостем стала губернатор Марина Ковтун.

— Получается, шесть обедов я уже пропустила? — пошутила Марина Васильевна, сходу переведя общение в то самое неформальное русло.

Впрочем, несмотря на непринужденную форму, разговор на встрече, на которую собрались два десятка представителей малого бизнеса, шел о весьма серьезных вещах. А именно — о поддержке властью инициатив граждан, рискнувших в наше непростое время открыть свое дело и успешно его развивать.

— Нам очень важно знать ваше мнение, услышать, насколько эффективно меры поддержки доходят до получателей, — подчеркнула глава региона.

Особое внимание губернатор обратила на значимость образовательных программ для бизнесменов. Ведь знания — это действительно сила. И таких программ у нас в регионе реализуется немало. В них приняли участие уже около двух тысяч человек.

Впрочем, власть помогает бизнесу не только словом, но и финансово. Причем помощь эта возрастает. Так, в текущем году, напомнила Марина Васильевна, объем федеральных средств, предусмотренных для Мурманской области на поддержку малого и среднего бизнеса, составит без малого 300 миллионов рублей. И это в девять раз больше, чем годом ранее. Объем средств из областного бюджета также увеличен почти на десять миллионов рублей — с 64,4 до 73.

После столь оптимистичного вступления вопросы к губернатору не заставили себя ждать. Так, Роман Егорычев, занимающийся производством трикотажа в Кировске, поинтересовался, на какую поддержку могут рассчитывать бизнесмены, работающие в моногородах.

Они, как уточнила Марина Ковтун, естественно, не ограничены в праве претендовать на все меры поддержки бизнеса, которые действуют в регионе. Но есть и дополнительные возможности. С этого года появится новый вид субсидий, касающийся именно монопрофильных муниципальных образований: на создание и поддержку центров времяпрепровождения детей. Их объем на одного получателя может достигать полутора миллионов рублей. Есть и специальные кредитные продукты.

Марину Арбузову, генерального директора детского центра раннего развития «Детвора», интересовало, может ли регион поддержать ее бизнес, который является социальным.

Такая программа, сообщила Марина Ковтун, действует у нас с 2014 года. И вообще, именно социальному сектору в бизнесе уделяется у нас очень пристальное внимание.

Занимающийся производством фотокниг Александр Корнилов хотел бы, чтобы подобные неформальные встречи проходили у бизнеса и с представителями различных контролирующих структур.

И в этом губернатор не видит проблему. Собственно говоря, подобные встречи уже проводятся в рамках работы по снижению административных барьеров для бизнеса. Их тематику можно расширить, пригласив для разговора те ведомства, в работе с которыми у бизнеса возникает больше всего сложностей.

Предприниматель Павел Пономарев развивает сейчас очень интересное и перспективное направление — социальную курьерскую доставку. С одной стороны, это, хоть и, конечно, возмездная, но помощь социальным службам, с другой — возможность обеспечить работой студентов, безработных и пенсионеров. Ну а вопрос у Павла был, собственно говоря, очевидным: можно ли плотнее завязать сотрудничество с социальными службами?

Марина Ковтун посоветовала ему обязательно обратиться в региональное министерство социального развития. Поручение организовать такую встречу было тут же дано принимавшему участие в разговоре министру развития промышленности и предпринимательства региона Дмитрию Филиппову. Интерес к такого рода взаимодействию с бизнесом в минсоцразвития огромный. Аутсорсинг социальных услуг — стратегическое направление в его работе. Ведь частный бизнес зачастую может оказать необходимые услуги дешевле и качественнее, чем сами социальные работники.

Были и другие вопросы, на которые главой региона были даны столь же исчерпывающие и, главное, обнадеживающие предпринимателей ответы.