Полюбились аграриям козы.

Мурманскстат завершил работу по подведению и опубликованию окончательных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи (ВСХП) 2016 года в целом по Мурманской области и в разрезе муниципальных образований.

В нашем регионе ей было охвачено почти 14 тысяч объектов, из которых 497 находились на отдаленных и труднодоступных территориях.

В 2016 году сельскохозяйственную деятельность у нас осуществляли 23 организации, 11 подсобных сельхозпредприятий несельскохозяйственных организаций, 7240 личных подсобных и иных хозяйств населения, 430 садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, 17 крестьянских (фермерских) хозяйств и 10 индивидуальных предпринимателей. Сельхозорганизации и фермерские хозяйства области имеют животноводческую направленность. Хозяйства населения традиционно выращивают картофель и овощи.

По сравнению с данными ВСХП 2006 года, отмечается общая тенденция снижения количества по большинству категорий сельхозпроизводителей, в том числе почти вдвое уменьшилось число организаций, осуществлявших сельскохозяйственную деятельность.

Сокращение наполовину количества личных подсобных хозяйств и индивидуальных хозяйств, фактически осуществлявших сельскохозяйственную деятельность, во многом объясняется тем, что граждане все чаще предпочитают использовать свои приусадебные участки как зоны отдыха, облагораживать их декоративными насаждениями и цветами. В то же время положительная динамика наблюдалась по индивидуальным предпринимателям, их число увеличилось в полтора раза.

На 1 июля 2016 года в распоряжении аграриев региона находилось 13,5 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий, среди них 53 процента приходилось на распаханные земли, 22 — на сенокосы и пастбища, 1 — на многолетние насаждения, 24 процента — на залежь. Доля фактического использования сельхозугодий в хозяйствах всех категорий возросла за межпереписной период с 46 до 59 процентов.

Из всей площади сельхозугодий большая часть (52 процента) находилась в распоряжении сельхозорганизаций, 27 процентов — у хозяйств населения, 21 процент — у фермеров.

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур на 1 июля 2016 года по сравнению с 2006 годом снизилась с 7,2 тысячи до 6,8 тысячи гектаров. В ее структуре по категориям хозяйств отмечены существенные изменения. Так, у сельхозорганизаций площадь посева сократилась на 9 процентов, у населения — более чем вдвое, у фермеров же увеличилась почти в три раза. Тем не менее, подавляющая часть посевной площади в области (82 процента) по-прежнему приходится на сельхозорганизации, по 9 процентов — на фермеров и хозяйства населения.

Среди посевов сельхозорганизаций региона преобладают кормовые культуры (91 процент от всей посевной площади). Наибольшие посевные площади сельскохозяйственных культур находятся в распоряжении сельхозпроизводителей Кольского и Терского районов.

С 2006 по 2016 год поголовье крупного рогатого скота сократилось на 16 процентов, северных оленей — на 9 процентов, свиней — в 5 раз, птицы — в 19 раз, овец — более чем на треть. Лишь поголовье коз почти на треть увеличилось.

По данным ВСХП-2016, наибольшее поголовье крупного рогатого скота сосредоточено в Кольском районе (87 процентов поголовья области), северных оленей — в Ловозерском районе (94 процента).

По итогам ВСХП-2016 во всех категориях хозяйств региона насчитывалось более 200 тракторов. Подавляющая часть этой техники (78 процентов) работала в сельхозорганизациях. На долю крестьянских (фермерских) хозяйств приходилось 5 процентов машин, личных подсобных хозяйств населения — 17 процентов.

На момент переписи тракторный парк сельхозорганизаций на 59 процентов состоял из небольших тракторов с мощностью двигателя до 102 лошадиных сил, среднемощные машины (с двигателем в диапазоне от 102 до 204 лошадиных сил) составили 35 процентов, удельный вес тракторов с мощностью свыше 204 лошадиных сил не превысил 6 процентов.

В сельскохозяйственных организациях Мурманской области численность работников (постоянных, временных и сезонных) составила 953 человека. В расчете на одну организацию количество занятых сократилось по сравнению с 2006 годом с 59 человек до 41 человека.

Удельный вес работников сельского хозяйства в возрасте до 30 лет составил 10 процентов. Большая часть работающих (40 процентов) имели среднее общее и основное общее образование, 27 процентов — начальное профессиональное образование.

В программу сельхозпереписи 2016 года были также включены новые вопросы, характеризующие производственную инфраструктуру и применяемые технологии, оказывающие существенное влияние на объем и качество продукции.

К сетям водоснабжения в регионе подключено 34 процента сельхозорганизаций, небольшая их часть (3 процента) имела собственный водозабор, колодец или скважину. Проблемным остается доступ к сетям электроснабжения: в Мурманской области к ним подключено почти 40 процентов сельхозорганизаций, при этом автономные источники электроснабжения имеют 11 процентов.

В хозяйствах области внедрена система индивидуального кормления скота, метод бесклеточного содержания птицы, биологические методы защиты растений от вредителей и болезней и другие инновационные технологии.

Впервые программой ВСХП-2016 было предусмотрено изучение такого вопроса, как получение хозяйствами субсидий (дотаций) и кредитных средств. Из общего числа организаций, осуществлявших сельскохозяйственную деятельность в 2015 году, 70 процентов получали субсидии, 9 процентов — кредиты. Субсидией из федерального и областного бюджетов воспользовался каждый третий фермер и индивидуальный предприниматель, работавший в 2015 году. По данным переписи, кредитные средства в основном шли на приобретение техники, машин и оборудования, а также на пополнение оборотных средств.

Данные, собранные в ходе переписи, позволили получить достоверную информацию о произошедших структурных изменениях в сельском хозяйстве, тенденциях его развития и роли каждой категории сельхозпроизводителей в формировании продовольственных ресурсов региона, в том числе и информацию, которую невозможно получить из текущей статистики.

Окончательные итоги переписи размещены на официальных сайтах Росстата (www.gks.ru) и Мурманскстата (http://murmanskstat.gks.ru).