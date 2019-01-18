От пенсий до валежника.

В этом году правовых новшеств много как никогда. Они касаются самых различных сфер жизни россиян.

В стране началось поэтапное увеличение пенсионного возраста, повысились налог на добавленную стоимость и акцизы на топливо. Впрочем, есть и позитивные новости: отныне можно безнаказанно собирать валежник, а при определенной настойчивости — отдохнуть по путевке за счет работодателя.

Еще пять лет трудись без бед

С 1 января изменился порядок назначения пенсий. Женщины будут выходить на заслуженный отдых в 60 лет, мужчины — в 65. Закон предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста с ежегодным увеличением на 12 месяцев.

Есть и некоторые поблажки. Сохранены северные льготы (минус пять лет). А для граждан, которые в 2019-2020 годах достигнут пенсионного возраста по действующему законодательству (по состоянию на 31 декабря 2018 года), предусматривается право выйти на пенсию на шесть месяцев раньше вновь установленного пенсионного возраста.

Ставки выросли, господа!

С 18 до 20 процентов увеличилась ставка налога на добавленную стоимость. Подобное повышение с неизбежностью приведет к дополнительному росту цен, ибо НДС включается в стоимость любых товаров и услуг.

Еще один потенциальный драйвер роста цен — повышение акцизов на топливо.

Они для нефтяных компаний повышаются на 2,7-3,7 тыс рублей: ставка на дизельное топливо вырастет до 8541 рублей за тонну, а на бензин — до 12 314 рублей. По идее, это решение автоматически должно привести к подорожанию бензина на заправках, вслед за которым по цепочке подорожают все товары и продукты.

Вступил в силу закон о налоговом режиме для самозанятых граждан, который пока в качестве эксперимента начнет работать в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Жители этих регионов, работающие на себя и не платящие с дохода налоги, смогут легализоваться на льготных условиях. Закон коснется репетиторов, домработниц, фотографов, нянь, таксистов и других самозанятых, работающих в тени. Для них вводят ставку в 4 процента с полученного дохода, если услуга оказана физлицам, и 6 процентов, если они получили оплату от юрлиц.

С 1 января работодатели получили право оплачивать сотрудникам, их супругам и детям отпуск в обмен на налоговый вычет. Отдых должен быть по путевке и на территории России. Максимальная сумма на человека — 50 тысяч рублей. Из налога на прибыль юридического лица вычтут сумму, потраченную на отпуск сотрудников. Сами работники теперь могут требовать от работодателя возместить затраты на отдых, если они провели его на территории России и есть подтверждающие документы. Решение, правда, остается за работодателем.

Терпенье и труд всех перетрут

Органы службы занятости теперь будут организовывать сопровождение при содействии занятости инвалидов. Под этим понимается в том числе организация пути их передвижения до места работы и обратно и по территории работодателя. Эти мероприятия включаются в региональные программы содействия занятости населения.

С этого года работники могут получить освобождение от работы на один день раз в три года для прохождения диспансеризации, а работники предпенсионного возраста — на два рабочих дня каждый год. Для этого необходимо подать письменное заявление, дни прохождения диспансеризации будут определяться по соглашению между работником и работодателем.

Скорректирован и порядок выплаты пособий по безработице. Сокращаются периоды их выплаты. При этом предусматривается одновременное увеличение размеров максимального и минимального размеров пособия. В общем случае пособие будет выплачиваться в первые три месяца в размере 75 процентов среднемесячного заработка, а в следующие три месяца — в размере 60 процентов заработка, но не выше установленной максимальной величины пособия и не ниже минимальной величины (с учетом районных коэффициентов).

Сухостой отныне твой

С 1 марта 2019 года вводится запрет на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на жилые строения, построенные на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства, дачного хозяйства, без направления уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции указанных объектов и уведомлений об окончании их строительства или реконструкции.

Исключается дачное использование земельных участков. Участки с разрешенным использованием «для садоводства» или «для дачного хозяйства» приводятся к единому «для садоводства». На таких участках допускается размещение садовых и жилых домов, гаражей и иных хозяйственных построек для собственных нужд. Хозпостройки, не относящиеся к недвижимости, также можно размещать на участках для огородничества. Понятие «дачных домов» исключается.

Наряду с пенсионной прошла и «мусорная» реформа. Вывоз мусора стал отдельной коммунальной услугой в платежках. Ранее обращение с отходами входило в плату за содержание. Реформа призвана смягчить давно назревший мусорный кризис. Оплачивать грядущую благодать, что вполне логично, будет само население.

С января россиянам разрешен бесплатный сбор валежника в лесу. Несмотря на многочисленные шутки по этому поводу, многие признают, что сам по себе этот закон был нужен. Теперь заготавливать сухостой на зиму можно без согласования с лесхозом и без боязни нарваться на крупный штраф или уголовную статью. Так что это долгожданное нововведение для многих селян.

Региональный аспект

С 1 января, как сообщила пресс-служба Мурманской областной думы, начал действовать ряд региональных законов. В частности, вступил в действие блок социальных законов, который направлен на сохранение мер социальной поддержки гражданам предпенсионного возраста (а именно, мужчинам с 55 лет и женщинам с 50 лет).

С нового года доходы областного бюджета от штрафов за нарушение Правил дорожного движения в полном объеме начали поступать в Дорожный фонд региона. По мнению законодателей, это позволит увеличить объемы ремонтов дорог областного, межмуниципального и местного значений.

С 1 января в региональном законодательстве введено понятие «садовый дом», меняется организационно-правовая форма объединения граждан для ведения садоводства или огородничества на некоммерческие товарищества. Кроме того, дачные потребительские кооперативы должны быть реорганизованы. Гражданским и муниципальным служащим теперь запрещено участвовать в управлении такими некоммерческими объединениями, а некоторые категории граждан (в соответствии с федеральным законом «О ветеранах») получают первоочередное право на приобретение садового или огородного земельного участка.

Приведены в соответствие с федеральной нормативно-правовой базой законы в части обеспечения детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями. В частности, для этой категории северян срок подачи заявлений для включения в список лиц, подлежащих обеспечению жильем, увеличен с 60 дней до трех месяцев.