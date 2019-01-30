Нехватку врачей восполнят мигранты.

Практически во всех районах Мурманской области в местных больницах и поликлиниках не хватает врачей. А это напрямую сказывается на доступности медицинской помощи для населения. Решение этой проблемы власти обсудили на оперативном совещании в правительстве области, которое провела губернатор Марина Ковтун.

— Мы принимаем все возможные меры к решению этой проблемы, — отметила глава региона. — Сегодня у всех на слуху программа «Арктический доктор», которая заработала с июля прошлого года. Расширена программа «Земский доктор». Вместе с тем совместно с муниципалитетами мы стараемся продумывать и другие форматы. Так, в этом году в рамках госпрограммы Мурманской области «Управление развитием регионального рынка труда» в регионе начнет действовать проект «Доктор».

Он разработан областным комитетом по труду и занятости населения совместно с региональным минздравом при участии администраций Печенгского, Ковдорского, Терского и Кандалакшского районов. В рамках проекта будет проводиться переселение врачей из числа проживающих за рубежом соотечественников на постоянное место жительства в эти районы.

Подробнее о проекте рассказал заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Роман Непомилуев.

Принять участие в проекте, сообщил он, могут участники государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Потенциальный участник проекта должен хорошо владеть русским языком, быть приверженным культурным традициям России, иметь соответствующую медицинскую специализацию, опыт работы и допуск к осуществлению медицинской деятельности на территории России.

Обязательным условием участия в проекте является прохождение предварительного собеседования с работодателем. Перечень должностей, на которые планируется трудоустройство участников проекта, будет определять региональный минздрав. Собеседования с участниками (в том числе дистанционные) будут проводить непосредственно медицинские организации.

Органы местного самоуправления муниципальных образований приняли на себя обязательства обеспечить участников проекта жильем. За период действия проекта переселения в медицинские учреждения четырех районов нашего края будет привлечено десять врачей востребованных специализаций.

Для участников проекта предусмотрены не только гарантированное трудоустройство и предоставление жилья, но и дополнительная финансовая поддержка на организационные нужды, связанные с получением допуска к осуществлению медицинской деятельности.

На два года реализации проекта в бюджете Мурманской области предусмотрены средства в размере около 700 тысяч рублей, из них 497 тысяч — средства субсидии из федерального бюджета, оставшиеся 200 тысяч рублей поступят из бюджета региона. В настоящее время комитетом по труду и занятости населения и минздравом Мурманской области проводятся предварительные мероприятия по запуску проекта.

Еще один вопрос на медицинскую тему, рассмотренный в ходе заседания, касался открытия на базе Кольской ЦРБ отделения паллиативной помощи. Уже выполнен ремонт помещений с монтажом современных систем обеззараживания воздуха, собственной системы вентиляции с подогревом воздуха.

Отделение, рассчитанное на 23 пациента, оснащено современными функциональными кроватями с электроприводом, индивидуальными тумбочками и шкафами для пациентов, удобными каталками с гидравлическим приводом, специальными каталками и креслами для принятия душа, столами-вертикализаторами и массажным столом, другим необходимым медицинским оборудованием.

Отделение будет оказывать паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях. Его функции включают в себя осуществление ухода за пациентами, организацию консультаций врачом-специалистом по профилю основного заболевания и врачами других специальностей, организационно-методическое сопровождение мероприятий по повышению доступности и качества паллиативной медицинской помощи и социально-психологической помощи, взаимодействие с органами и организациями системы социального обслуживания, обучение пациентов, их родственников и лиц, осуществляющих уход, навыкам ухода.

Паллиативная медицинская помощь в условиях отделения будет доступна пациентам с различными формами злокачественных новообразований IV клинической группы, хроническими прогрессирующими заболеваниями терапевтического профиля в терминальной стадии развития, пациентам после острого нарушения мозгового и спинального кровообращения с прогрессирующей отрицательной динамикой и так далее. Прием пациентов в отделении начнется с 1 февраля.