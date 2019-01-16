Не по статусу, а по возрасту.

В стране началась пенсионная реформа. Сохранение мер социальной поддержки для северян старшего возраста власти обсудили на оперативном совещании в правительстве области.

Суть изменений в региональном законодательстве, вступивших в силу с 1 января, заключается в том, что регион уходит от привязки права на меры социальной поддержки к статусу пенсионера, сохраняя возможность предоставления льгот северянам вне зависимости от повышения пенсионного возраста. О том, как регион будет поддерживать людей предпенсионного возраста, доложил министр социального развития Сергей Мякишев.

Как и раньше, сообщил он, ежемесячные денежные выплаты (региональную ежемесячную денежную выплату и ежемесячную жилищно-коммунальную выплату) льготники региона (ветераны труда) смогут получать с 50 лет (женщины) и с 55 лет (мужчины).

При этом право на получение мер социальной поддержки в отношении ветеранов труда и ветеранов труда Мурманской области, достигших возраста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин, сохраняется в том случае, если размер их дохода ниже или равен 2,5-кратной величине прожиточного минимума, установленной правительством Мурманской области по социально-демографической категории «Трудоспособное население». Напомним, в настоящее время в регионе эта сумма составляет 15 тысяч 439 рублей. Таким образом, 2,5-кратная величина прожиточного минимума равняется 38 тысячам 597 рублям.

С 2019 года для получения мер социальной поддержки те ветераны труда и ветераны труда Мурманской области, которым не назначена пенсия, ежегодно будут подтверждать размер своего дохода (как правило, это сведения о заработной плате). После подтверждения льготниками факта назначения им пенсии в соответствии законодательством Российской Федерации меры социальной поддержки будут предоставляться независимо от размера их дохода.

Будут получать меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и работающие на селе специалисты государственных областных и муниципальных учреждений при соблюдении иных законодательно установленных условий (проживают по месту жительства или месту пребывания в сельских населенных пунктах, не менее 10 лет проработали в сельской местности, на момент увольнения им предоставлялись указанные меры социальной поддержки).

Не будут ущемлены и получатели компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, в том случае, если они проживают совместно с лицами предпенсионного возраста.