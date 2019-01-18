Кто стучится в дверь ко мне?

В январе-феврале в России в очередной раз пройдет выборочное наблюдение доходов населения и его участия в социальных программах. По всей стране им будет охвачено 60 тысяч домашних хозяйств.

В Мурманской области стать участниками обследования с 19 января по 1 февраля предложат 528 домохозяйствам, 168 из которых проживают в областном центре.

Опрос респондентов, уточняет Мурманскстат, проводится специально уполномоченными работниками (интервьюерами) методом обхода жилых помещений и заполнения бланков форм наблюдения. Со слов респондентов они заполнят две анкеты: семейную и индивидуальную для лиц в возрасте 16 лет и старше.

Северяне уже неоднократно отвечали на вопросы анкет подобного типа: о возрасте, семейном и финансовом положении, уровне образования, участии в трудовой деятельности, пенсионном обеспечении и социальной поддержке, ведении сельскохозяйственной деятельности, выплаченных налогах и налоговых льготах, обязательных платежах и условиях проживания. Так что для тех, кто станет участником опроса, поводов для волнения нет.

При посещении домохозяйства каждый интервьюер в обязательном порядке должен предъявить удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при наличии паспорта. В случае каких-либо сомнений респонденты смогут воспользоваться номерами телефонов Мурманскстата для получения дополнительной информации о статнаблюдении: (8152) 688-591, 688-608, +7-911-310-46-66.

— Пожалуйста, найдите время и примите в участие в наблюдении, — обратился к землякам руководитель Мурманскстата Вячеслав Морозов. — Все мы хотим жить хорошо — иметь достойную оплату своего труда и достаток в семье. Нас волнуют дороги, больницы, пенсии. Мы часто обсуждаем и так же часто критикуем власть, но при этом ждем от нее заботы и защиты. По результатам статобследования будет получена важная информация о фактическом уровне жизни российских семей, роли оплаты труда и других доходов, обеспечивающих их материальное благосостояние, а также о том, доходят ли установленные государством социальные пособия до лиц, которым они предназначены. Мурманскстат гарантирует, что все ваши ответы останутся конфиденциальными и будут использоваться исключительно для формирования официальной статистической информации.

Подробная информация по проведению наблюдения размещена на Интернет-сайте Росстата (www.gks.ru) в рубрике «Переписи и обследования\Федеральные статистические наблюдения по социально-демографическим проблемам\Итоги выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах».