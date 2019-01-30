Корову подменяют пальмой.

Фальсификация молочного жира является одной из актуальных проблем современного рынка содержащей его продукции. И Мурманская область, к сожалению, не является исключением.

Себестоимость производства молочного жира высока, поэтому его нередко смешивают с более дешевыми растительными или комбинированными ингредиентами, чтобы получить жировой продукт, сочетающий разумный баланс стоимости и потребительских свойств. Как правило, фальсификации подвержена молочная продукция с высоким содержанием жира — в первую очередь сыры и масло.

— Фальсификация — термин, который подразумевает, что изготовитель заявляет определенный состав своего продукта, а на самом деле включает в него ингредиенты, о которых не уведомляет покупателя. Как правило, они ухудшают состав и потребительские свойства товара, — поясняет начальник отдела государственного ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Мурманской области Роман Веселов.

Если говорить о молочной продукции, фальсификация заключается в подмене молочного жира его заменителями и более дешевыми растительными жирами. Техническими же регламентами Таможенного союза предусмотрена обязательная маркировка добавки растительных жиров.

Это более дешевые жиры (пальмовое масло и его аналоги), а также заменители молочного жира — как правило, синтетические вещества, которые вообще не являются натуральными. Употребление фальсифицированной продукции ведет к тому, что человек недополучает макро- и микроэлементы, витамины.

Особую озабоченность вызывают поставки такой продукции в детские сады и школы, а также в больницы и другие бюджетные учреждения социальной сферы. Детям и взрослым людям с ослабленным иммунитетом (пожилые, пациенты больниц) крайне необходимо присутствие в рационе витаминов и питательных веществ, которые содержатся в молоке и молочных продуктах.

В теруправление Россельхознадзора регулярно поступают обращения от представителей федерального проекта «За честные продукты!», в которых поднимаются вопросы поставок по государственным и муниципальным контрактам молочной продукции, закупочные цены на которую существенно ниже рыночных, что может свидетельствовать о ее фальсификации.

— Законодатель обязывает заказчика покупать товар по наиболее низкой цене. Здесь есть некий конфликт качества и цены. Качественный товар не может стоить дешево. Если, например, говорить о масле, то его среднерыночная стоимость в Мурманской области на конец прошлого года составляла порядка 670-700 рублей за килограмм. Нам же встречались случаи, когда двухсотграммовую пачку закупали по 35-37 рублей. Получается около 180 рублей за килограмм. Не может масло столько стоить, — уточняет Роман Веселов.

В прошлом году теруправлением в адрес бюджетных учреждений социальной сферы региона было направлено около 50 обращений с приглашением принять участие в программе лабораторного мониторинга безопасности продукции животного происхождения для получения своевременной и актуальной информации о безопасности молочных продуктов, вырабатываемых российскими предприятиями и поставляемых в рамках государственных (муниципальных) контрактов. При этом только 10 учреждений подтвердили свое согласие участвовать в таком мониторинге. Почему так мало?

— Некоторые говорят, что у них есть строгие условия контракта, и всю закупленную продукцию они распределяют по нормам питания для детей или пациентов. Отбор пробы, а это около килограмма, будет считаться нецелевым использованием товара. Другие пишут, что сами проводят микробиологические исследования. Но микробиология и фальсификация — разные вещи, — говорит Роман Веселов.

Между тем, результаты исследований продукции, предоставленной теми учреждениями, которые согласились сотрудничать, не радуют. В аккредитованные лаборатории Россельхознадзора было направлено 8 проб сливочного масла, а также 6 проб сыра для проведения исследований на соответствие качественного состава заявленному производителем, в том числе по показателям, характеризующим фальсификацию.

В результате было установлено несоответствие 6 проб масла сливочного и 3 проб сыра требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». В данных пробах было выявлено нарушение установленного нормативами жирно-кислотного состава и обнаружены стерины, свидетельствующие о фальсификации продукта растительными жирами. В норме жировая фаза должна содержать только молочный жир коровьего молока.

Как видим, процент фальсификата очень высок. Конечно, нужно учесть, что отбирались пробы, что называется, с пристрастием, с ориентировкой на низкую цену.

Изготовителями молочной продукции неудовлетворительного качества являются молокоперерабатывающие предприятия Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Белгородской, Псковской и Брянской областей. А местные производители, им можно доверять?

— В принципе, да, — считает Роман Веселов. — Пока нарушений требований технических регламентов в их продукции выявлено не было.

Меры, необходимые для исключения поставок фальсифицированной молочной продукции в бюджетные учреждения региона, неоднократно рассматривались на заседании Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Мурманской области под председательством губернатора Марины Ковтун.

Это то, что касается социальной бюджетной сферы. А ведется ли работа по выявлению фальсификата на полках магазинов?

— С этим сложнее. В мониторинге большинство торговых сетей участвовать не хотят. Остается одно — проведения внеплановой проверки. Но для нее нужны основания. А их у нас формально нет. Можно предположить, что фальсифицированной является дешевая продукция. Однако нам нужно конкретное нарушение. Но как его увидеть, если речь идет о фальсификации, которую можно подтвердить только лабораторными исследованиями? Это общероссийская проблема, — поясняет Роман Веселов.

Важно отметить, что в настоящее время отсутствует необходимость в обязательном оформлении ветеринарных сопроводительных документов на готовую молочную продукцию в федеральной государственной информационной системе «Меркурий».

На то молоко, что пришло с фермы на молокозавод, оформляются электронные ветеринарные документы. А вот на ту продукцию, что с него вышла, — нет. Теруправление Россельхознадзора рекомендует региональным производителям молочной продукции использовать ФГИС «Меркурий» в добровольном порядке для подтверждения качества продукции. Тем более что в ближайшем будущем эти требования планируется сделать обязательными.

И все же, что можно посоветовать гражданам при выборе молочной продукции, пока электронная ветеринарная сертификация не стала для нее обязательной?

— Необходимо обращать внимание на цену. Дешевое, к сожалению, редко бывает качественным, — говорит Роман Веселов. — Если масло стоит менее пятисот рублей за килограмм, — это уже подозрительно. Кроме того, на сайте Россельхознадзора опубликован список честных молокопроизводителей. Это организации, которые в добровольном порядке участвуют в мониторинге, и их продукция признана качественной. А на сайте Роспотребнадзора есть реестр организаций, в товарах которых были выявлены нарушения. Ориентируясь на эту информацию, можно выбрать торговые бренды, которым можно доверять.