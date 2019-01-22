Инициатива поощряется…

В текущем году объем федеральных средств, предусмотренных для Мурманской области на поддержку малого и среднего бизнеса, составит без малого 300 миллионов рублей. И это в девять раз больше, чем годом ранее.

Объем средств из областного бюджета также увеличен — с 64,4 миллиона до 73 миллионов рублей. Эти цифры уже были озвучены в конце прошлого года. Вчера к ним вернулись на оперативном совещании в правительстве области, которое провела губернатор Марина Ковтун.

— Это огромное подспорье для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, — подчеркнула глава региона. — Серьезный акцент мы делаем на облегчение доступа предпринимателей к льготным заемным средствам, которые выдаются Фондом развития малого и среднего предпринимательства. Количество ежегодно выдаваемых кредитов по низкой процентной ставке, которая составляет 5-7 процентов, мы планируем увеличить более чем на 40 процентов, то есть практически до двухсот единиц. И огромную роль в этом вопросе мы отводим органам местного самоуправления. Местные власти вслед за регионом должны встроиться в федеральную повестку этой помощи бизнесу.

На прошлой неделе, продолжила Марина Ковтун, уже стартовали областные конкурсы на финансирование муниципальных программ поддержки малого и среднего бизнеса. Более подробно о них доложил региональный министр развития промышленности и предпринимательства Дмитрий Филиппов.

14 января, сообщил он, был объявлен общий конкурсный отбор для муниципальных образований и отдельно — для монопрофильных городов края на предоставление субсидий из областного бюджета. На прием заявок отведен ровно месяц. Так что время до 14 февраля еще есть. Все требования к заявкам муниципалам разъяснены.

Будут, уточнил министр, традиционные формы поддержки. Речь, в частности, идет о грантах для начинающих предпринимателей и субсидиях на компенсацию первых взносов и части процентной ставки по договорам лизинга.

Но появится и новый вид субсидий: на создание и поддержку центров времяпрепровождения детей. Их объем на одного получателя может достигать полутора миллионов рублей. Правда, этот вид субсидии касается только монопрофильных муниципальных образований.

С Никелем, Заполярным, Оленегорском и Ковдором уже проведены необходимые консультации. Запланированы и мероприятия, направленные на обучения предпринимателей в этой сфере. В частности, на семинарах представители контрольных органов расскажут им, какие требования предъявляются к таким детским центрам.

— Надо буквально разжевать и показать предпринимателям, как они могут воспользоваться этой и другими мерами поддержки. А инициативных людей, я уверена, у нас много, — подчеркнула Марина Ковтун.