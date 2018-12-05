Жилье построят, юрпомощь окажут.

На минувшей неделе Президент России подписал ряд важных документов, которые касаются сферы ЖКХ. В частности, продлен срок работы Фонда содействия реформированию ЖКХ.

— Это очень важное и ожидаемое решение, — подчеркнула губернатор Марина Ковтун на оперативном совещании в правительстве области. — Напомню, что обязательства по расселению жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года, Мурманская область полностью выполнила еще в 2017 году.

На ликвидацию этого аварийного фонда, продолжила глава региона, направлено около 3 миллиардов рублей. Из них средства Фонда ЖКХ составили 1,24 миллиарда, средства консолидированного бюджета области — 1,73 миллиарда рублей.

За время реализации программ расселено свыше 73 тысяч квадратных метров жилплощади. В новые квартиры переехали 3798 человек из 1834 аварийных квартир. В рамках программ построено 47 домов общей площадью более 68 тысяч квадратных метров (всего 1485 помещений).

С 2018 года расселение аварийного жилфонда в Мурманской области продолжено за счет собственных средств. В семи муниципальных образованиях ведется ликвидация аварийного фонда, признанного таковым с 1 января 2012 до 1 января 2014 года. К расселению запланировано 129 аварийных домов, 769 аварийных помещений площадью 29 тысяч 140 квадратных метров, в которых проживает 1351 человек. До 31 декабря будут переселены 298 человек из 156 аварийных жилых помещений. По состоянию на 1 ноября переселено 265 человек.

С будущего года Мурманской областью для реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» подготовлен и согласован Минстроем России региональный национальный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Финансирование проекта из федерального и областного бюджетов составляет 6 миллиардов 269,87 миллиона рублей. Показатель расселения для региона — 6380 человек, проживающих на 114,9 тысячи квадратных метрах аварийного жилья.

Обсудили на совещании и тему бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан. Речь идет о ветеранах, инвалидах, малоимущих гражданах и так далее. 30 ноября между министерством юстиции Мурманской области и региональной Адвокатской палатой подписано соглашение об оказании такой помощи на 2019 год.

Возможно, кто-то из северян даже не знает о существовании государственного института бесплатной юридической помощи. А ведь такая помощь — конституционное право любого гражданина России. О его реализации в нашем регионе доложил министр юстиции Максим Почкин.

В текущем году, сообщил он, в список адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь, включен 51 человек. В будущем году к ним добавится еще один юрист.

На 2019 год адвокаты распределены по территории Мурманской области следующим образом: в Мурманске бесплатную юридическую помощь будет оказывать 31 адвокат, в Полярном — 4, в городах Кандалакша, Кировск и Мончегорск действуют по 2 адвоката и по одному адвокату задействовано в Оленегорске, Апатитах, Полярных Зорях, Ковдоре, Умбе, Ревде, Коле, Североморске, Снежногорске, Никеле и Заполярном.

Граждане, имеющие право на получение бесплатной юридической помощи, независимо от их места проживания или регистрации на территории Мурманской области, имеют право обратиться к любому из адвокатов, включенных в список.