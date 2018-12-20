Вспомнить всё…

Кто-то скажет: ишь, как размахнулся! Да, нельзя объять необъятное. А важных событий в жизни региона в уходящем году наверняка можно насчитать десятки, если не сотни. Не то что вспомнить, а и перечислить их все просто не реально. И я пошел другим путем. Ведь я сам прожил этот год вместе с нашим заполярным краем. А благодаря профессии имел возможность заметить и оценить многое. Я побывал на борту уникального плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» и на исторической церемонии открытия комплекса по выгрузке отработанного ядерного топлива с плавтехбазы «Лепсе», присутствовал на множестве форумов, где обсуждались перспективы развития Арктики, — на одних лично, на других — благодаря прямым трансляциям в Интернете. И тут я действительно помню всё. Может, это и не совсем объективная картина уходящего года, но описанные здесь события заслуживают внимания.

Без раскачки

Январь. Единственный в мире плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» еще находится у причала «Балтийского завода» в Петербурге, еще не заработала программа «Арктический доктор», впереди форумы, дискуссии, круглые столы. Но первый месяц своего юбилейного года регион начинает без раскачки.

Областная дума вносит изменения в закон «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Дополнительные средства выделены на финансирование строительства школы в Североморске и трех детских садов — в Североморске, Полярном и Печенге.

О подготовке к празднованию 80-летия Мурманской области идет речь на заседании регионального правительства.

— Программа большая, включает четыре раздела и семьдесят серьезных мероприятий. В ее реализации участвуют все исполнительные органы государственной власти. К работе активно подключились крупные градообразующие предприятия, муниципальные образования. Мы постарались учесть интересы всех категорий населения, — сообщает журналистам председатель комитета по культуре и искусству Сергей Ершов.

Ликвидировать ядерное наследие

В феврале в областном законодательном собрании проходит выездное совещание комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды. Обсуждаются вопросы, связанные с развитием Арктической зоны Российской Федерации. В центре внимания — сохранение окружающей среды.

— Вопросы развития Арктической зоны и экология неразрывно связаны. И для их решения необходима поддержка государства. Проблемы в сфере охраны природы, которые есть в разных северных регионах, во многом схожи. Но есть в Кольском Заполярье и свои особенности. Так, у нас находятся потенциально ядерно опасные объекты, — комментирует прессе повестку дня председатель областной думы Сергей Дубовой.

После совещания его участники посещают губу Андреева.

— Еще пятнадцать лет назад этот объект был страшилкой, о которой знал весь мир. За это время он приведен в надлежащее состояние, — говорит председатель комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу областной думы Валерий Пантелеев.

В общей сложности в ходе подготовки инфраструктуры на базе демонтировано два десятка «чистых» объектов, а 17 новых построены. В июне прошлого года из губы Андреева начался вывоз отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Это стало завершением важнейшего этапа многостороннего международного проекта по реабилитации одного из самых радиационно опасных объектов Северо-Запада России, где хранилось около ста активных зон атомных подводных лодок — 22 тысячи отработавших тепловыделяющих сборок. Его значимость для экологии арктического региона трудно переоценить.

«Арктические доктор»

Информагентство ТАСС Северо-Запад проводит в Петербурге пресс-конференцию, посвященную реализации программы «Арктический доктор». Этот проект, инициированный губернатором Мурманской области Мариной Ковтун, направлен на устранение дефицита медицинских кадров и поддержку врачей, переезжающих работать в северные регионы.

— Я хотела бы обозначить факторы, которые побудили нас выйти с такой инициативой и разработать эту программу, — отмечает в своем выступлении губернатор. — Сегодня обеспеченность врачами у нас составляет 59 процентов. Выпускники медицинских вузов очень неохотно едут на Север.

Начать программу планируется с 1 июля. До конца года предполагается привлечь в Заполярье 10-15 врачей.

«Сибирь» стала первой

Март. Завершаются работы по утилизации атомного ледокола «Сибирь». Реакторная установка выгружена, заканчивается формирование блок-упаковки, которая затем отправится в пункт долговременного хранения в Сайда-губе, сообщает строитель кораблей отдела главного строителя СРЗ «Нерпа» Александр Нестеров. Работы ведут высококвалифицированные бригады, которые накопили большой опыт при утилизации плавтехбазы «Лепсе».

В программе утилизации атомных ледоколов — это пилотный проект. «Сибирь» отравилась в Снежногорск первой. Перегон прошел еще в ноябре 2016 года. До этого атомоход прошел на Атомфлоте доковое освидетельствование.

Логистический центр Севера

В апреле губернатор Марина Ковтун выступает в областной думе с отчетом о результатах деятельности правительства региона в 2017 году.

— Я глубоко убеждена, что эффективная работа исполнительных органов государственной власти, направленная на обеспечение условий для экономического роста, социальной стабильности, повышения качества жизни северян, невозможна без опоры на реально работающие законы. И залогом такой качественной нормативной базы я считаю наше тесное конструктивное сотрудничество с депутатским корпусом. Правительство Мурманской области и областная дума не только полноправные партнеры, но и во многом единомышленники. Мы одна команда, которая намерена добиваться решения самых острых вопросов в интересах развития нашего края. Мы говорим именно о развитии, потому что для этого созданы базовые условия. Сегодня Мурманская область чувствует себя достаточно уверенно, чтобы обеспечить движение в позитивном русле, — говорит глава региона.

Промышленное производство выросло почти на 11 процентов. Инвестиции в основной капитал и строительство — в 1,3 раза. По этому показателю наш регион поднялся на шестое место в стране. Объем инвестиций превысил 110 миллиардов рублей.

Итоги прошлого года — фактически задел на будущее. Компания «Новатэк» создает на западном берегу Кольского залива верфь для строительства заводов по сжижению газа. Ввод первой очереди ожидается летом-осенью 2019 года. Полномасштабный запуск верфи — годом позже. Дан старт строительству угольного терминала, рассчитанного на годовой грузооборот в 18 миллионов тонн. «Роснефть» разработала бизнес-план и технико-экономическое обоснование проекта по созданию на базе 82-го судоремонтного завода береговой базы обеспечения шельфовых проектов. В целом регион становится опорой для освоения Арктической зоны России и крупнейшим логистическим центром Севера страны.

Экологическая составляющая

Май проходит под эгидой юбилея. Впрочем, сначала в областном центре собираются участники российско-финского семинара «Арктическое сотрудничество — окружающая среда и устойчивое развитие». Экологи признают: горнодобывающая промышленность и цветная металлургия на Крайнем Севере жизненно необходимы. Вопрос в том, как при этом минимизировать ущерб, наносимый природе.

Кольская ГМК, докладывает начальник управления научно-технического развития и экологической безопасности компании Александр Тюкин, реализовала инвестиционные проекты, которые позволили значительно снизить нагрузку на окружающую среду. Реконструирована обогатительная фабрика, построен узел отгрузки концентрата. Теперь его часть в виде отдельного серосодержащего продукта будет отделяться еще до плавильного производства. Это позволит на треть снизить выбросы серы в поселке Никель.

Модернизирован участок брикетирования. Раньше концентрат здесь обжигался, содержащаяся в нем сера окислялась кислородом воздуха и в виде диоксида улетала в атмосферу. Теперь концентрат механически прессуется.

— Мы давно перестали делить инвестиционные проекты на коммерческие и экологические. Потому что у каждой программы переоснащения есть экологическая составляющая. Каждый проект позволяет нам повысить экономическую эффективность и одновременно снизить нагрузку на окружающую среду, — уточняет Тюкин.

В результате выбросы диоксида серы по всем промплощадкам КГМК за 2017 год составили 109 тысяч тонн. Это существенно ниже, чем даже двумя годами раньше, когда они достигали 150 тысяч тонн.

Второго такого в мире нет

В мае же в Мурманск к причалу Атомфлота прибывает единственный в мире плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов». Он представляет собой новый класс мобильных источников энергии на базе российских технологий атомного судостроения.

— Это очередное достижение, очередной рекорд, факт, подчеркивающий безусловное лидерство российской атомной отрасли. Мы задаем моду на востребованность атомных энергоблоков средней и малой мощности, мобильных блоков на долгие десятилетия вперед, — говорит на церемонии швартовки ПЭБ в Мурманске генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Конечная точка маршрута ПЭБ — Певек на Чукотке. Туда «Академик Ломоносов» должен отправиться в августе-сентябре будущего года.

Восемьдесят лет — не возраст

И, собственно, о юбилее. Началось все с желтенькой бумажечки в половину машинописной странички. Указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании Мурманской области датирован 28 мая 1938 года. В ее состав вошли Кировский, Кольский, Ловозерский, Полярный, Саамский, Териберский, Терский районы и город Мурманск, выделенные из Ленинградской области. А также Кандалакшский район, выделенный из Карельской АССР. В период с 1940 по 1947 годы в состав области были включены западные районы полуостровов Рыбачий и Средний, Печенга и сектор Янискоски-Нискакоски.

Путь, который прошел наш регион за 80 лет, подробно освещался в прессе. Поэтому, обозначив событие, перейдем к другим важным мероприятиям минувшего мая.

В городе на Неве проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В его работе активное участие принимает делегация Мурманской области во главе с губернатором Мариной Ковтун.

— Для эффективного развития Арктической зоны России необходимы три вещи: орган управления территорией, наделение его соответствующими полномочиями и качественная законодательная база, — заявляет губернатор, выступая на арктической сессии ПМЭФ «Северный морской путь — основная артерия и драйвер роста».

Участники сессии обсуждают вопросы развития инфраструктуры и системы управления коммуникациями на трассе СМП, обеспечения безопасности судов и минимизации экологических угроз для хрупкой экосистемы Арктического региона, а также создание международной нормативно-правовой базы для регулирования судоходства в полярных морях.

Главное — партнерство

Государственно-частное партнерство (ГЧП) — на сегодня один из самых перспективных механизмов привлечения инвестиций в экономику региона. При этом приходится констатировать, что этот механизм используется далеко не в полной мере, соответствующих проектов в области пока немного.

— Бытует мнение, что ГЧП — это не для нас, это для передовых регионов, вроде Татарстана. Но это заблуждение. Надо погрузиться в эту проблематику и выявить все возможности, которые есть у нас в регионе и в муниципалитетах, и смелее использовать механизм ГЧП, — подчеркивает губернатор Марина Ковтун в начале июня на оперативном совещании в правительстве области.

Чтобы улучшить ситуацию, по инициативе регионального министерства развития промышленности и предпринимательства будет реализована комплексная образовательная программа для представителей органов государственной и муниципальной власти, а также учреждений и организаций, которые участвуют или хотят участвовать в реализации проектов ГЧП.

Партнерство, но уже при совместном использовании рыбных ресурсов Баренцева моря, в июне же обсуждают ученые двух стран на проходящем в Мурманске 18-м российско-норвежском симпозиуме «Влияние изменений экосистемы на промысловые ресурсы в высоких широтах».

— Ситуация с рыбными запасами в Баренцевом море в настоящее время очень хорошая. Это стало возможным во многом благодаря сотрудничеству России и Норвегии. Что касается будущего, то предсказать развитие событий сложно. Многое, безусловно, зависит от нас, — сообщает норвежский ученый Харальд Гьйосетер.

А от причала ФГУП «Атомфлот» в свой первый в этом году круизный рейс к Северному полюсу уходит атомный ледокол «50 лет Победы». Путешествия на макушку планеты для всех желающих организуются здесь уже почти три десятилетия, с 1990 года. Круиз длится 11 дней. Впрочем, все зависит от погоды и состояния льдов.

— Ледовая обстановка сейчас тяжелая, — уточняет капитан атомохода Олег Щапин. — Это не будет легкая прогулка. С восемьдесят пятого градуса северной широты — остаточный лед, тяжелый, многолетний.

Осенняя повестка июля

Июль — макушка лет. Многие северяне отдыхают в южных краях. Но на повестке дня властей — уже осенние вопросы. В частности, подготовка к предстоящему отопительному сезону.

Еще одна тема — новый учебный год. Нынче школы региона ждут 9100 первоклашек. Это на 250 человек больше, годом ранее. С 1 сентября в области начнут работу 487 образовательных организаций. Численность обучающихся составит 140,8 тысячи человек (в 2017 — 138,4 тысячи).

В центре внимания и переход на цифровое эфирное телевещание (ЦЭТВ).

— На территории Мурманской области построено и запущено 46 объектов. В настоящее время ведется строительство 47-го объекта в поселке Видяево, которое будет закончено до конца года. В зону охвата сети ЦЭТВ попадают населенные пункты, в которых проживают более 99 процентов населения региона, — докладывает в правительстве региона председатель комитета по развитию информационных технологий Тимур Лапин.

Региональная поддержка бизнеса

В сентябре власти региона рассматривают ситуацию с поддержкой малого и среднего бизнеса. Несмотря на значительное сокращение объемов финансирования со стороны федерального центра на территории Мурманской области сохранены все меры поддержки предпринимателей за счет региональных ресурсов.

— Мы понимаем, что для «выживаемости» малого и среднего бизнеса огромную роль играет доступность кредитных ресурсов, поэтому ведем постоянную работу по расширению кредитных продуктов, — подчеркивает губернатор Марина Ковтун.

На территории нашего региона с 1995 года работает некоммерческая микрокредитная компания «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области» (ФОРМАП). Это один из первых фондов поддержки предпринимательства, созданных в современной России.

Через Фонд реализуются такие механизмы финансовой поддержки субъектов предпринимательской деятельности, как микрофинансирование и предоставление поручительств при банковском кредитовании.

С 2008 года Фондом предоставлено более тысячи микрозаймов на общую сумму свыше 700 миллионов рублей, около 500 поручительств на сумму 1,4 миллиарда рублей, что позволило предпринимателям региона привлечь почти 4 миллиарда рублей кредитных ресурсов.

«Атомный» сентябрь

В сентябре в Мурманске проходит XI региональный общественный форум-диалог «Сотрудничество для устойчивого развития Арктики». В его работе принимают участие специалисты по ядерной и радиационной безопасности из России, Норвегии, Финляндии и Швеции, представители общественных и экологических организаций, а также молодежи и студентов Мурманской области.

— Работа по ликвидации ядерного наследия, проведенная на Кольском полуострове госкорпорацией «Росатом», является уникальным примером международного партнерства, направленного на обеспечение улучшение состояния окружающей среды Арктики. Во взаимодействии с иностранными партнерами реализован и реализуется ряд уникальных проектов в сфере обеспечения ядерной и радиационной безопасности, — подчеркивает заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора.

А на судоремонтном заводе «Нерпа» проходит церемония открытия производства по выгрузке из хранилища плавтехбазы «Лепсе» отработанного ядерного топлива. Комплекс представляет собой здание-укрытие с необходимой технологической «начинкой».

— Этот уникальный высокотехнологичный объект позволяет завершить очередной этап утилизации плавтехбазы, — говорит Евгений Никора.

На снежногорский СРЗ ПТБ «Лепсе» была отбуксирована осенью 2012 года. До этого превращенное в плавучее хранилище радиоактивных отходов и отработанного ядерного топлива судно ждало утилизации около двух десятков лет.

Западный форпост российской Арктики

Международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) проводят в октябре в столице Министерство энергетики РФ и правительство Москвы. В числе прочих на его площадках затрагиваются вопросы реализации крупнейших нефтегазовых проектов на Кольском полуострове.

— Наша область не может похвастаться запасами нефти и газа. Но ее уникальность в качестве западного форпоста российской Арктики невозможно переоценить. — подчеркивает в своем выступлении заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора. — Уникальные возможности Кольского залива уже по достоинству оценили крупнейшие компании России — «Новатэк», «Роснефть», «Газпром». В частности, с береговой базы обеспечения в порту Мурманск ПАО «Газпром» осуществляет технологическую поддержку буровой платформы «Приразломная».

Китайцы интересуются

На своем традиционном осеннем слете представители туристско-рекреационной сферы региона обсуждают положение дел в отрасли хорошего настроения. Поток иностранных гостей в регион растет. В основном, за счет представителей стран юго-восточной Азии. И это не только Китай, но и другие государства. В частности, Республика Корея. Что касается граждан Поднебесной, то они уже обогнали по числу посещений наших соседей — норвежцев. На третьем и четвертом местах — финны и шведы. Кстати, именно китайцы составляют сейчас основную долю туристов, отправляющихся на атомных ледоколах к Северному полюсу.

Международная и деловая

Главным событие ноября, безусловно, становится VII Мурманская международная деловая неделя. На конференцию «Полярные маршруты Арктики» к нам приезжают воистину люди-легенды: герой России, почетный полярник Михаил Малахов, председатель Полярной комиссии Русского географического общества Виктор Боярский, заслуженный путешественник, член всего и вся, что хоть как-то связано с Арктикой, Владимир Чуков.

— Мы принимаем эту конференцию на правах главных российских ворот в Арктику, стартовой точки основных полярных маршрутов нашей страны и в первую очередь — Северного морского пути, — приветствует гостей губернатор Марина Ковтун. — Арктическая повестка меняется очень быстро — от идей до практической реализации конкретных проектов. На наших глазах строятся новые атомные ледоколы, идет разведка и добыча углеводородов на шельфе и побережье северных морей, стремительно растет грузооборот Севморпути. В этих грандиозных процессах Мурманская область играет важную роль.

25-летию сотрудничества в Баренцевом регионе посвящена специализированная международная сессия.

— Оглядываясь на пройденный нами путь, можно оценить колоссальный объем работы, который лег в основу современного образа жизни на Севере. Сегодня для жителей Мурманской области, в особенности для молодежи, абсолютно привычны такие явления, как «Поморская виза» и регулярные поездки к соседям в Киркенес, Рованиеми и Хапаранду, доступность языковых курсов, возможность учебы и стажировки в образовательных организациях Скандинавии и России по программам обмена и многое другое, — обращается к участникам встречи Марина Ковтун.

И снова о врачах

На одном из декабрьских оперативных совещаний власти региона вновь говорят о программе «Арктический доктор».

— В настоящее время в медицинских организациях Мурманской области, — докладывает министр здравоохранения Валерий Перетрухин, — работают 16 врачей, решивших принять участие в программе. До конца года ожидается прибытие еще двух специалистов.

Итого — 18 врачей. И это притом, что первоначально планировалось в этом году привлечь не более 15 специалистов. Иначе говоря, программа «Арктический доктор» доказала свою востребованность и эффективность. Поступает предложение распространить программу на федеральные медучреждения. Ведь, скажем, город Полярные Зори и многочисленные военные гарнизоны края обслуживаются медсанчастями Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), и в них кадровая проблема стоит не менее остро, чем в областных учреждениях.