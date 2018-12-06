Все музеи в гости к нам.

Об итогах подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства региона к работе в отопительный период 2018-2019 годов доложил вчера на очередном заседании областного правительства министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский.

В период с 24 июля по 4 сентября областная межведомственная комиссия провела проверки 29 муниципальных образований края. Жилищный фонд, сетевое хозяйство и котельные готовы к осенне-зимнему максимуму на сто процентов.

На капитальные ремонты систем тепло-, водо- и электроснабжения муниципальным образованиям выделено из областного бюджета свыше 94 миллионов рублей. В отдаленные населенные пункты Ловозерского и Терского районов завезен нормативный запас топлива.

К сожалению, традиционной проблемой остается задолженность потребителей за поставленные коммунальные ресурсы. Общая сумма неплатежей составляет почти 9,3 миллиарда рублей. В том числе долги населения — 5 миллиардов 390 миллионов. Средняя собираемость платежей составляет сейчас около 92 процентов. А по идее, с учетом погашения задолженности, должна превышать сто процентов.

Как отметила ведущая заседание губернатор Марина Ковтун, наш регион на фоне других субъектов Северо-Западного федерального округа выглядит в плане подготовки к зиме хорошо. Но это, подчеркнула Марина Васильевна, не повод успокаиваться.

В частности, жесткую оценку главы региона на заседании получили власти Печенгского района (в поселке Никель в плачевном состоянии находится топливный резервуар, хотя деньги на его ремонт выделялись) и Заозерска, где имеются проблемы с местной котельной. Между тем, как подчеркнула губернатор, подача в дома граждан тепла — ответственность именно муниципальных властей.

Итоги работы по организации отдыха и оздоровления детей в 2018 году подвела на заседании министр образования и науки Ирина Ковшира. За пределами области отдохнули более 14 тысяч детей. Оказана помощь в обеспечении отдыха более 7300 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего той или иной формой организованного отдыха охвачено около 34 тысяч ребят. Это итоги. Но следует уточнить: детская оздоровительная кампания продолжается, она ведется круглогодично.

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Руусалеп отчитался об итогах деятельности своего ведомства в текущем году в сфере лесного хозяйства.

Год в этом плане выдался очень сложным. В результате аномально жаркой погоды в июле и августе в регионе было зарегистрировано 165 лесных пожаров на общей площади 12 тысяч 632 гектара. Такого не было с семидесятых годов прошлого века. Для борьбы с огнем привлекали 79 специалистов из других регионов страны, а также добровольцев. К счастью, каких-то серьезных последствий для городов и поселков, а также населения края удалось избежать.

В полном объеме выполнен план лесовосстановления. Эти работы велись на площади более 883 гектаров, высажено 294 тысячи саженцев.

Исполнению в регионе требований президентского указа от 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» был посвящен доклад председателя областного комитета по культуре и искусству Сергея Ершова.

— Указом президента перед органами культуры была поставлена задача к концу 2018 года удвоить количество выставочных проектов относительно базовых показателей 2012 года, — сообщил он журналистам перед началом заседания. — С этой задачей Мурманская область успешно справилась. Удвоения мы добились еще в 2016 году. По итогам же шести лет, с 2013 по 2018 годы, этот показатель составляет почти 212 процентов. Если в 2012 году мы провели 225 выставочных проектов, то по итогам текущего года эта цифра составляет 609. Это были выставки областных и муниципальных музеев региона, организованные на своих площадках, выставки областных музеев на площадках муниципальных учреждений культуры, а также выставки у нас ведущих национальных музеев страны и частных коллекций. Северяне смогли познакомиться с экспозициями, которые при других обстоятельствах они бы никогда не увидели. У нас выставлялись Государственная Третьяковская галерея, государственные Исторический и Русский музеи, а также региональные музеи девяти субъектов России — Ярославской, Омской, Московской областей, Республики Карелия и так далее.

Министр социального развития Сергей Мякишев доложил о ряде изменений при размещении информации в Единой государственной информационной системе (ЕГИС) социального обеспечения. Достаточно технический вопрос дал повод поговорить об этом уникальном информационном проекте в целом.

— Мы начали работать над ним с 2017 года, когда в августе распоряжением губернатора была создана межведомственная рабочая группа, которая в течение полутора лет провела большую подготовительную работу по внедрению ЕГИС социального обслуживания в нашем регионе, — поделился с журналистами Сергей Мякишев. — Впервые в масштабах всей страны создается база, которая объединяет множество информационных систем. В качестве главного идентификатора выступает страховой номер индивидуального лицевого счета, (СНИЛС), содержащийся в страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования. Соответственно разработчиком и главным координатором всей работы является Пенсионный фонд России. На основе этой системы создается универсальная база всех мер поддержки, которые предоставляются тому или иному человеку. В итоге уже с будущего года, когда система заработает в полном формате, через личный кабинет каждый гражданин России сможет узнать о комплексе мер поддержки, которые ему предоставляются, независимо от того, в каком регионе он проживает. Это весьма сложный проект. Достаточно сказать, что в настоящее время в Мурманской области действует 121 поставщик информации в эту систему. Мы провели большую работу по сверке информации о гражданах, которые получают меры поддержки, — сначала со СНИЛС, а затем с федеральным классификатором. В общей сложности у нас более миллиона фактов назначений, более 226 тысяч получателей мер социальной поддержки. Информация будет обновляться ежемесячно. Это позволит упорядочить все социальные выплаты.