Решить кадровые проблемы помогут мигранты.

За три года в регион из-за рубежа приехало более двух тысяч соотечественников. Их средний возраст не превышает 30 лет. Почти две трети из них (64 процента) — граждане Украины. Затем идут Казахстан, Армения и ряд других стран.

На очередном заседании правительство области обсудило результаты реализации в регионе государственной программы оказания содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников. Впрочем, сначала речь пошла о бюджете.

Областная дума 18 декабря приняла в окончательном чтении закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Последним штрихом для вхождения в 2019 финансовый год стало постановление о мерах по реализации этого закона. В минувшую пятницу его приняло на своем очередном заседании правительство региона.

— Постановление определяет основные правила и устанавливает сроки расходования бюджетных средств. В нем также определены приоритеты. Это национальные проекты и указы президента. Мы должны обеспечить результативность расходов бюджета, — пояснила журналистам суть принятого документа министр финансов Елена Дягилева.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Соснин подвел итоги ремонтной дорожной кампании 2018 года.

— Текущий год прошел у нас достаточно успешно, — сообщил он представителям прессы. — Все запланированное выполнено. Отремонтировано 11 дорожных объектов по всей Мурманской области: автоподъезд к Североморску, автодороги Пиренга-Ковдор, Мишуково-Снежногорск, Оленегорск-Ловозеро и так далее. Общий объем ремонтов превысил 40 километров. Продолжаются работы на автомобильной дороге Умба-Варзуга. Там идет капитальный ремонт 15 километров трассы. Сдача объекта пройдет в будущем году, работы ведутся по графику. Установлено порядка 20 километров барьерного ограждения. Традиционно предоставлялись и субсидии муниципальным образованиям — победителям конкурсных процедур. В результате за счет регионального фонда отремонтировано около 15 километров муниципальных дорог.

Правительство также приняло постановление об утверждении мест отправления автобусов при регулярных автотранспортных перевозках. Докладчиком по этому вопросу также выступил глава минтранса.

Как пояснил Дмитрий Соснин, сейчас многие владельцы автотранспорта организуют фактически регулярные перевозки граждан под видом заказных, обходя тем самым необходимость участия в конкурсах на право работать на том или ином маршруте. Но в ходе конкурсного отбора особо учитываются вопросы безопасности пассажиров. Смогут ли ее обеспечить нелегалы, еще неизвестно.

Для защиты граждан и официальных перевозчиков и утвержден перечень мест, где посадку и высадку пассажиров нужно отныне согласовывать с властями. Это остановочные пункты, площади у вокзалов, торговых центров и так далее.

Выявить нелегалов будет непросто. Для этого потребуется доказать, что их автотранспорт регулярно отправляется в рейсы из определенных мест, не имея на это соответствующего разрешения. Информацию будут аккумулировать постепенно.

Ведущий заседание первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин отметил важность принятого постановления. По его мнению, это еще один шаг к наведению порядка в сфере, которая напрямую касается безопасности населения.

О положении дел в ЗАТО Видяево отчитался глава муниципального образования Вячеслав Градов. В поселке проживает около шести тысяч человек. Безработица низкая, заработная плата растет — за последний год она прибавила восемь процентов. Что касается бюджета, то он почти наполовину дотационный, хотя доля собственных доходов мало-помалу растет. Более 73 процентов средств муниципальной казны расходуются на социальные нужды.

Для улучшения дел с финансами власти уделяют особое внимание развитию малого и среднего бизнеса, используя все имеющиеся в их арсенале формы поддержки. В поселке сейчас осуществляют деятельность 59 индивидуальных предпринимателей.

В нормальном, по словам главы, состоянии находятся и 13 километров муниципальных дорог. Почти треть жителей занимаются физкультурой и спортом. В планах — обустройство лыжной беговой трассы.

Лыжная трасса, как отметил Алексей Тюкавин, — это, конечно, хорошо. Но в первую очередь муниципальные власти должны выполнять свои основные обязанности. А проблем в Видяеве хватает. Это и долги перед ресурсоснабжающими организациями, погашение которых при нынешнем уровне платежей затянется аж на шестьдесят лет, и плохая информированность населения о сроках приезда в поселок узких специалистов Кольской центральной районной больницы.

Способов радикального улучшения ситуации с долгами ресурсникам глава муниципального образования не видит. По второму вопросу на помощь Вячеславу Градову пришел министр здравоохранения Валерий Перетрухин. До конца года, заверил он, график приезда в гарнизон узких специалистов Кольской ЦРБ на первый квартал 2019 года будет утвержден.

О результатах реализации в регионе государственной программы оказания содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в 2016-2018 годах доложил председатель комитета по труду и занятости населения Константин Бережный.

Наша область, сообщил он, участвует в этой программе с октября 2010 года. Она способствует притоку в регион квалифицированных кадров трудоспособного возраста

За отчетные три года в рамках программы в область прибыло 2190 человек. Их средний возраст не превышает 30 лет. Почти две трети из них (64 процента) — граждане Украины. Затем идут Казахстан, Армения и ряд других стран. Профессиональное образование и опыт работы имеют 92 процента приехавших. Они работают в промышленности, торговле и сфере обслуживания. Около половины — в Мурманске.

Содокладчиком по этому вопросу выступил начальник управления по вопросам миграции областного управления МВД Борис Макаревич. Говоря о миграционном процессе в целом, он сообщил, что на 1 декабря в регионе находилось более 21 тысячи лиц без российского гражданства. По сравнению с прошлым годом их число особо не изменилось. Около половины мигрантов обосновались в областном центре. Основания и перспективы получения российского гражданства у них разные. Что касается участников программы, то они имеют право стать россиянами в упрощенном порядке.

— Эта программа важна для нас. Благодаря ей мы получаем кадры, которые помогают нам решать вопросы образования, здравоохранения. Надо этим людям максимально помогать, — резюмировал Алексей Тюкавин.