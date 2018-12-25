Пять тысяч сороковая! Расчет окончен!

В субботу в маленьком Видяеве, где живет менее шести тысяч человек, произошло грандиозное событие общероссийского, а то и мирового масштаба. В присутствии важных гостей, общественности и журналистов здесь замкнули цепь цифрового эфирного телевещания России. А это крупнейший подобный проект в мире!

Перевод отечественного телевидения на «цифру» реализуется с 2009 года, и каждые восемь часов в стране устанавливался на очередную вышку новенький передатчик. В любой цепи важно каждое звено, но последнее, смыкающее цепь в единое целое, еще и глубоко символично.

— Трудно переоценить значение этого события. К нему применимы все эпитеты: и грандиозный, и глобальный, и исторический, и общероссийский. Так случилось, что последняя вышка установлена у нас, в губе Ура, в городе Видяево. Завершается грандиозный проект, проект 21 века — создание единого цифрового телевизионного пространства. И сегодня в нем ставится не просто точка, а яркий восклицательный знак, — не сдерживала эмоций губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

— Жители полярных городков получили сегодня не просто доступ к цифровому вещанию, они получили гарантированный доступ к информации, к тому, что помогает обучать и воспитывать наших детей, растить из них патриотов и граждан. Думаю то, что сейчас произошло, войдет в учебники истории. И мы будем гордиться тем, что участвовали в этом мероприятии, — добавил командующий подводными силами Северного флота контр-адмирал Аркадий Романов.

— Пять тысяч сорокой объект, финальный. Пять тысяч сорок таких вот вышек стоят по всей стране, на них работает десять тысяч восемьдесят передатчиков. Это самый большой проект эфирного цифрового телевидения в мире, — тоже не обошелся без громких слов заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.

Чтобы лучше понять, для чего государство приложило столь титанические усилия, оцифровывая телевидение, приведем несколько цифр. Еще в 2009 году, перед началом проекта, 44 процента россиян могли видеть не более четырех каналов, а 25 процентов — лишь один или два. Сейчас более чем у 98,5 процента населения есть возможность смотреть два десятка каналов в цифровом качестве. И это касается как жителей мегаполисов, так и маленьких поселков.

— Девять лет строили мы эти пять тысяч сорок объектов. Начинали с самого востока нашей страны. Первые вышки были запущены в Хабаровском крае — в Ванино и Советской Гавани. И сегодня мы завершаем этот процесс на северо-западе страны, в Видяеве. Было сложно, трудно, но удивительно интересно. И мы рады, что принесли людям это новое цифровое качество — с прекрасным звуком, с большим числом каналов, — сказал генеральный директор ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Андрей Романченко, тут же предложив изменить ударение в названии губы Ура, где находится видяевская вышка, с первого на последний слог.

Федеральная целевая программа развития цифрового эфирного телевидения, продолжил он, была рассчитана на девять лет, с 2009-го по 2018-й год. Причем последние два года она в рейтинге Минэкономразвития стабильно находится в ряду наиболее эффективных ФЦП.

— Строить было очень тяжело, — признался Романченко, — но мы все очень старались. Чтобы был понятен масштаб, приведу лишь один пример. Только в Забайкалье у нас 265 объектов. Если соединить их по карте линейкой с Читой, получится 70 тысяч километров. На каждый объект наши группы должны были доехать пятнадцать-двадцать раз. Получается расстояние до Луны, обратно и еще раз до Луны. И это только в Забайкальском крае!

В Якутии, добавил он, монтаж металлоконструкций шел при температуре минус 55 градусов, а на Кавказе оборудование на вышки пришлось кое-где возить на ишаках…

На вопрос «Мурманского вестника» о стоимости проекта, Андрей Романченко ответил:

— Строительство первого и второго мультиплексов обошлось примерно в 80 миллиардов рублей. Из них 43 миллиарда — средства федерального бюджета, остальное — внебюджетные источники, собственные средства нашего предприятия и так далее.

— А что ждет местные телеканалы, которые не вошли ни в один из мультиплексов? — поинтересовались мои коллеги.

— У всех региональных и муниципальных каналов сохраняется возможность работать в «аналоге», — сообщил Романченко. — Конкретного срока отключения аналогового вещание не предусмотрено. Пока будет желание, в нем можно будет работать. Разговоры о том, чтобы включить местное вещание в цифровой мультиплекс, сейчас идут. В частности, обсуждается возможность их интеграции в Общественное телевидение России.