Прийти на помощь готовы!

В уходящем году в Мурманской области более чем на 23 процента по сравнению с 2017 годом увеличилось количество пожаров в городах и населенных пунктах, на 11,5 процента возросло число травмированных. Пожарно- и аварийно-спасательные подразделения территориального гарнизона совершили 9468 оперативных выездов, что на 20,8 процента больше, чем годом ранее. На дорогах Кольского полуострова произошло 764 дорожно-транспортных происшествий (рост на 9,6 процента), в которых погибло 56 человек (плюс почти 10 процентов к прошлому году). На водоемах области погибло 12 человек, что на 33 процента больше, чем годом ранее. В общем, в плане чрезвычайных ситуаций год для региона выдался непростым.

Итогам деятельности Мурманской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), выполнению мероприятий гражданской обороны в 2018 году и постановке задач на 2019 год был посвящен сбор руководящего состава, который провела вчера губернатор Марина Ковтун. В нем приняли участие руководители исполнительных органов власти, главы муниципальных образований, руководители организаций и ведомств.

— В течение года мы столкнулись с рядом проблем, которые должны сегодня обсудить и выработать предложения по их устранению и недопущению впредь, — поставила задачи перед собравшимися в зале заседаний областного правительства глава региона.

Впрочем, до этого Марина Ковтун осмотрела выставку сил и средств РСЧС. Противопожарная и аварийно-спасательная техника всех чрезвычайных служб, задействованных при обеспечении безопасности жителей региона, выстроилась на площадке перед Дворцом культуры имени Кирова.

— Эта техника позволяет обеспечить быстрое реагирование на чрезвычайные ситуации, — поделилась своими впечатлениями с прессой губернатор. — Очень хотелось бы, чтобы при ее проектировании конструкторы советовались с теми, кто будет ее использовать. И водители, и медицинский персонал делали сегодня некоторые замечания, которые следовало бы учесть разработчикам. Но в целом, конечно, техника современная, предусматривает все необходимое техническое обеспечение и некий комфорт для обслуживающего персонала.

Подводя итоги работы спасательных служб в 2018 году, Марина Ковтун сказала следующее:

— Уходящий год выдался очень сложным. Было несколько серьезных чрезвычайных происшествий, техногенных аварий. Самая резонансная — затопления плавдока в Рослякове с гибелью человека. Все помнят и сход вагонов с апатитовым концентратом, взрыв бытового газа в жилом доме, когда четыре человека погибло и 18 пострадало. Были и ДТП с тяжкими последствиями. Проблем добавило аномально жаркое лето, которое принесло огромное количество пожаров. Если в 2017 году их было ликвидировано 20, то в 2018-м — 165 на площади 12 тысяч гектаров. Последняя подобная масштабная пожарная обстановка была в начале 70-х годов, когда горело 15 тысяч гектаров. Все это заставляет нас находиться в полной боевой готовности. В 2019 году нам предстоит завершить создание «Системы-112», а также системы «Безопасный город». Это должно помочь обеспечить быстрое и эффективное реагирование при чрезвычайных ситуациях. Сегодня особый акцент будет сделан на обеспечение безопасности в местах массового скопления людей.

— Хочу отметить профессиональный уровень и быстроту реагирования всех сил и средств, которые входят в региональную подсистему РСЧС. Год был сложный и достаточно нетипичный для Мурманской области. Это потребовало от личного состава много инициативы и выдержки, — подчеркнул начальник ГУ МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров.