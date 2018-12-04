Оборудование есть, людей не хватает.

В нашем регионе, как и по всей России, реализуется проект создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». До конца текущего года должны быть проведены повторные государственные приемочные испытания ее региональной составляющей. О текущей работе в этом направлении доложил на оперативном совещании в правительстве области председатель комитета по обеспечению безопасности населения Владимир Гусев.

В сентябре-октябре, сообщил он, за счет областного бюджета все без исключения единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС) муниципальных образований оснащены оборудованием и специальным программным обеспечением для работы в Системе-112, произведены их монтаж и пусконаладочные работы. Кроме того, произведено дооснащение необходимым оборудованием центра обработки вызовов областного центра, также Система-112 интегрирована со скорой медицинской помощью. 30-31 октября проведены предварительные испытания системы, а 1 ноября начата ее опытная эксплуатация на всей территории региона.

В соответствии с техническим проектом штат операторов центра обработки вызовов Системы-112 ЕДДС города Мурманска должен составлять 18 человек, в остальных муниципальных образованиях — по 6 человек.

В настоящее время, как сообщил докладчик, установленным требованиям соответствует только ЕДДС Александровска и Полярных Зорь. В ряде муниципальных образований количество операторов системы не соответствует техническому проекту, в некоторых эти должности пока вообще отсутствуют. Кроме этого, не все операторы центров обработки вызовов муниципальных образований прошли обучение по программе «оператор Системы-112».

Вопросы необходимости введения дополнительных штатных единиц в ЕДДС муниципальных образований неоднократно обсуждались на заседаниях Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Но вопрос окончательно до сих пор не решен.

— В соответствии с решением Межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе от 4 октября 2018 года на территории Мурманской области рекомендовано провести повторные государственные приемочные испытания Системы-112 в срок до 20 декабря 2018 года, — отметил Владимир Гусев.

И одним из критериев их успешного проведения является соответствие штатной численности Системы-112 техническому проекту.

Главы муниципальных образований, которых заслушали на совещании, доложили о текущей ситуации. Одной из главных проблем, по их мнению, является нехватка средств на введение новых должностей. Вместе с тем, как отметила ведущая заседание губернатор Марина Ковтун, Система-112 должна заработать в установленные сроки. И иных средств на комплектование штата ее сотрудников, кроме муниципальных бюджетов, нет.

— Обращаю ваше внимание, что ход построения Системы-112 и проведение ее повторных государственных испытаний находятся на контроле у полпреда Президента по Северо-Западному федеральному округу, — подчеркнула глава региона. — Поэтому прошу глав муниципальных образований, где не хватает или совсем нет людей для работы на объектах системы, вплотную заняться этой проблемой. Штат центров обработки вызовов должен быть полостью укомплектован, люди обучены.