Неравнодушные к природе.

Баренц-отделение Всемирного фонда дикой природы подвело итоги уходящего года. Главные результат — создан национальный парк «Хибины».

— Это был долгий процесс, который продолжался около десяти лет. Причем последние лет пять-шесть проект активно обсуждался, было и противостояние, и сотрудничество, — сказал директор отделения Олег Суткайтис. — В итоге парк был создан. На региональном уровне мы сделали все, что могли: и правительство области, и мы как неправительственная организация.

Дальнейшие действия, по словам Олега Суткайтиса, должны быть предприняты на федеральном уровне. Парк-то национальный. Так что это компетенция центральных властей. Именно в Москве должны сформировать дирекцию парка, определить планы его развития. Решение о создании «Хибин» было принято еще в феврале. Но до сих пор, к сожалению, по мнению Олега Суткайтиса, никаких конкретных шагов не происходит.

Помимо руководства отделением Олег Суткайтис еще и заведуют в нем направлением особо охраняемых природных территорий. В перспективе, продолжил он, должен быть создан национальный парк «Терский берег». Эта инициатива в большей степени исходила от самих жителей и местной администрации. Создана рабочая группа.

— В течение следующего года мы должны проделать ту работу, которую по «Хибинам» делали пять лет, — подчеркнул Суткайтис. — Сохранение реки Варзуга — насущная проблема. Если не предпринять конкретные меры, мы можем эту семужью реку потерять безвозвратно.

Еще один уголок нашего края, о котором заботится фонд, — заказник «Кутса». Он находится на юге Мурманской области, на границе с Карелией. Эта территория уникальна. Там остались массивы старовозрастных таежных лесов, то есть лесов, которые никогда не подвергались рубке. Там же находится группировка дикого северного оленя, которая подвергается активному прессингу со стороны браконьеров. Все это, кроме, понятно, браконьеров, важно и нужно сохранить.

Работает Баренц-отделение и на других северных территориях. Так, в Ненецком автономном округе в этом году завершен один из последних этапов создания заказника на острове Колгуев.

— Мы стараемся сделать так, чтобы при создании новых особо охраняемых природных территорий не были ущемлены интересы людей, которые там живут и ведут хозяйственную деятельность, — отметил Олег Суткайтис.

Более подробно о человеческом факторе в защите природы рассказала координатор проектов Лариса Белоус. В последнее время, уточнила она, в природоохранной деятельности очень много внимания уделяется участию местного населения.

— Миссия нашего фонда — не только сохранение и предотвращение деградации естественной природной среды, но и достижение гармонии человека и природы. Мы не ставим задачу чуть не всю территорию планеты сделать недоступной для людей, — подчеркнула Лариса Белоус.

Для фонда важно именно сосуществование человека и природы. Небольшие местные организации гражданского общества и просто местные жители сами приходят в фонд со своими инициативами, отвечают на призывы экологов. Когда люди видят, что происходит загрязнение их территории, они не остаются к этому равнодушными и хотят что-то сделать. Что и как можно предпринять в каждом конкретном случае, подсказывает фонд, имеющий большой опыт подобной природоохранной работы.

Одним из действенных инструментов сотрудничества с местными жителями стало движение по созданию общественных инспекций. На реке Варзуга такая инспекция работает уже с осени 2017 года. Только за последние полгода ее участники, помогая правоохранительным и контролирующим органам, провели 34 дня в рейдах. В результате было составлено более 40 протоколов на нарушителей, изъято свыше трех километров нелегальных ставных сетей.

— Это говорит о том, что местные люди неравнодушны. Они говорят: давайте что-то делать, потому что скоро семги не будет. Варзуга когда-то была модельной рекой, находилась на одном из первых мест в мире по численности семужьего стада. А сейчас ситуация здесь плачевная. Цифры показывают, что количество производителей, заходящих в реку ежегодно, просто критическое. И мы можем прийти к ситуации, когда это стадо возобновляться не будет, — отметила Лариса Белоус.

На снимке вверху: Олег Суткайтис и Лариса Белоус.