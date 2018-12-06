Не в коня корм.

Женщины лучше образованы, чем мужчины. А если говорить о финансово-экономическом профиле, то тут их отрыв и вовсе зашкаливает. Как следствие, они лучше осведомлены о способах финансового мошенничества и средствах защиты от него. Но при этом чаще становятся его жертвами.

Итоги последних исследований показывают низкий уровень финансовой грамотности россиян, что является крупной проблемой не только для рынка финансовых услуг, но и экономики в целом.

При этом ситуация все время обостряется. Только в 2017 году по данным доклада Экспертного центра уполномоченного по защите прав предпринимателей Президенту России в стране было зарегистрировано свыше 220 тысяч случаев мошенничества в финансово-кредитной сфере.

Как обстоят дела с финансовой грамотностью у северян? Эту тему обсудили в «Клубе деловой журналистики», организованном Мурманскстатом.

— Многие люди не знают даже самые простые формы управления финансами, не понимают, как накапливать капитал и как его рационально и грамотно расходовать, куда вкладывать средства. Вместе с тем линейка финансовых услуг все время расширяется, что требует от граждан фактически профессиональных знаний в этой сфере. В таких условиях развитие финансовой грамотности становится актуальной задачей экономической политики государства, — обратилась к участникам встречи начальник отдела региональных счетов, балансов, статистики цен и финансов Галина Прибыткова.

Впрочем, Мурманскстат собрал заседание отнюдь не для простой констатации проблемы. Участникам Клуба представили результаты проведенного экспресс-мониторинга. Его анкета включала в себя блоки вопросов, позволяющих оценить финансовые знания и навыки респондентов, их умение пользоваться финансовыми услугами, информированность о программах развития финансовой грамотности, а также тест по базовым основам финансовой арифметики. В опросе приняли участие около трехсот человек разного возраста, образовательного уровня, форм занятости и уровня доходов.

Следует уточнить, что для органа статистики подобное обследование не является типичным. Оно не включено в общий план работ. И было проведено, если так можно выразиться, больше на личном энтузиазме сотрудников. Подобных исследований в России пока очень и очень мало. Какой-то общепризнанной и утвержденной методики не существует. Поэтому в Мурманскстате разработали свою, это «ноу-хау».

Наша страна вообще отстает в работе по улучшению финансовой грамотности граждан. В лидерах, как водится, США. Тут, конечно, можно порассуждать о том, что там и средняя зарплата, если не изменяет память, составляет около трех тысяч долларов, а у нас — около 650. В общем, за океаном есть, что считать.

Но, как сообщила Галина Прибыткова, если брать мир в целом, прямой зависимости между финансовой грамотностью и достатком населения нет. Скажем, большое внимание этому вопросу в настоящее время уделяется в Индии, которой до нас, как нам до США.

Но вернемся к результатам проведенного Мурманскстатом опроса. Он показал, что отсутствием самомнения северяне точно не страдают. Почти половина (49 процентов) респондентов оценили свой уровень финансовой грамотности как удовлетворительный. Однако объективными данными это громкое заявление, увы, не подтвердилось.

Общий уровень оценки составил 2,82 балла по пятибалльной шкале. По-школьному говоря, неуд. Это сравнимо с результатами похожих обследований, проведенных в других регионах России.

Более высокие оценки получили, как и следовало ожидать, респонденты с высшим и средним профильным (финансово-экономическим) образованием. Более трети (40 процентов) респондентов не занимаются планированием семейного бюджета. Этот показатель выше у людей с высокими (более 100 тысяч рублей в месяц) доходами. И это тоже логично.

Отметили статистики и крайне низкую степень доверия граждан к финансовым институтам. Меньше всего почему-то доверяют паевым инвестиционным фондам. И это притом, что ПИФ — простой и давний, неплохо зарекомендовавший себя финансовый инструмент. Пенсионному фонду доверяет лишь 10 процентов северян, коммерческим банкам — 18 процентов. Ну а 28 процентов вообще никому не доверяют.

Интересный факт: женщины лучше мужчин осведомлены о способах защиты от финансового мошенничества (87 процентов знают подробности или имеют детальное и общее представление о нем, против 80 процентов у мужчин), но при этом чаще становятся жертвами мошенников (12 и 9 процентов соответственно).