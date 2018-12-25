Научить молодежь генерации новых идей.

В будущем году, как сообщила губернатор Марина Ковтун, выступая на итоговом конгрессе молодых бизнесменов «Ты — предприниматель», финансовая поддержка предпринимательства вырастет почти в девять раз.

— Вы не просто молодые, вы амбициозные, настроенные на успех, инициативные люди. В наши дни, когда перемены происходят очень быстро, актуальные знания — основополагающий фактор в успехе бизнеса, сфере живой, гибкой, которая очень чутко реагирует на все изменения, которые происходят в макроэкономике и экономике нашей страны, — приветствовала участников конгресса глава региона.

Прошедший в Мурманске конгресс стал завершающим этапом образовательной программы для молодых бизнесменов. Федеральная программа «Ты — предприниматель» реализуется сейчас в шестидесяти регионах нашей страны. Мурманская область участвует в ней пятый раз. За это время в Заполярье в ней приняли участие более пяти тысяч северян. А выпускники открыли более 150 новых предприятий.

— Очень важно поддерживать финансово уже действующий малый и средний бизнес. Но не менее важно вовлекать в эту сферу молодежь, чтобы молодые люди на раннем этапе смогли сформулировать свой интерес к бизнесу, — поделился с журналистами министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Дмитрий Филиппов. — В рамках федеральной программы «Ты — предприниматель» мы смогли в этом году вовлечь в этот процесс более тысячи ста человек. И около четырехсот человек прошли обучение. В этом году мы впервые опробовали новый формат — для старшеклассников от четырнадцати до семнадцати лет. На мастер-классах присутствовали опытные предприниматели. Я считаю, что мы смогли достигнуть поставленных целей. У молодых ребят много идей. У нас очень предприимчивая молодежь. И мы постарались научить ее генерации бизнес-идей.

Нынешний конгресс, по сути, стал подведением итогов года. Как же будут реализовываться меры поддержки предпринимательства в будущем? Одним из мощных инструментов является национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

— Мы успешно защитили свой региональный сегмент этого национального проекта, — подчеркнула Марина Ковтун. — На его реализацию нам удалось привлечь из федерального бюджета только на 2019 год более трехсот миллионов рублей. Это почти в девять раз превышает размер финансирования поддержки бизнеса в этом году.

На эти средства, уточнила глава региона, будут созданы новые институты поддержки предпринимательства — Центр молодежного инновационного творчества и Центр поддержки экспорта. Таких у нас еще не было. Естественно, будет продолжено и финансирование уже имеющихся и хорошо зарекомендовавших себя инструментов содействия развитию бизнеса.

В рамках конгресса состоялось награждение победителей предпринимательских конкурсов, а также прошел тренинг «Стратегия взрывного роста бизнеса».