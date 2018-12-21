Чтоб гостинец не изъяли на границе.

Приближаются новогодние праздники, которые многие предполагают провести за границей. Чтобы возвращение не было сопряжено с неприятностями, управление Россельхознадзора напоминает о правилах ввоза в страну продукции животного происхождения.

Из третьих стран для личного пользования граждане могут ввезти до 5 килограммов (включительно, в расчете на одно физическое лицо) готовой продукции животного происхождения. Причем товар должен быть в заводской упаковке, а страна-производитель — благополучна в эпизоотическом отношении.

В иных случаях необходимо оформлять разрешение Россельхознадзора на ввоз и ветеринарный сертификат страны отправления. Иначе товар будет возвращен на сопредельную территорию или изъят и уничтожен в пункте пропуска.

Подобный порядок распространяется на багаж и ручную кладь граждан, а также на почтовые отправления. Впрочем, в последних нарушений ветеринарных правил Евразийского экономического союза в уходящем году у нас не выявлено.

Что касается ручной клади, то тут урожай оказался богатым. По состоянию на декабрь 2018 года было задержано 216 партий подконтрольных товаров, в том числе 17 домашних животных, четыре партии (38,8 килограмма) кормов для домашних животных, одна партия (3,2 килограмма) меда, 48 партий (241 килограмм) молочной продукции, 36 партий (104,3 килограмма) мясной продукции, 98 партий (426 килограммов) рыбной продукции и пять партий шкур и рогов северного оленя.

Следует обратить внимание и на то, что пограничный ветеринарный контроль на территории нашего региона осуществляется лишь в трех пунктах пропуска: Борисоглебск, аэропорт Мурманск и Морской пункт пропуска Мурманск. А это значит, что через Саллу и Лотту на российско-финской границе ввоз продукции животного происхождения вообще запрещен.

С перечнем пунктов пропуска, где осуществляется пограничный ветнадзор в других регионах, можно ознакомиться на официальном сайте Россельхознадзора (www.fsvps.ru) в разделе «Ввоз. Вывоз. Транзит», подраздел «Евразийский экономический союз, пункты пропуска».