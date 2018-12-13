Будет кому и Чукотку согреть, и лед колоть.

Машинное отделение, опреснительные установки, центральный пульт управления… «Начинку» достраивающегося в Мурманске на сегодня единственного в мире плавучего атомного энергоблока «Академик Ломоносов» представители «Балтийского завода» показали членам областного Общественного совета по вопросам безопасного использования атомной энергии.

Гидом выступил главный строитель плавучих атомных теплоэлектростанций (ПАТЭС «Ломоносов» станет в месте свой постоянной прописки — Певеке, объединившись с береговой инфраструктурой) Балтийского завода Александр Ковалев. На Чукотке, как сообщил он, с тремя или четырьмя перезарядками ядерного топлива ПЭБ сможет отработать 12 лет. Затем ему потребуется средний доковый ремонт и выгрузка накопленных отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов. А на дежурство должен будет заступить другой такой же энергоблок.

«Академик Ломоносов» пока находится в ведении Объединенной судостроительной корпорации, куда входит питерский «Балтийский завод». Радушным же хозяином всего выездного заседания Общественного совета выступило ФГУП «Атомфлот», у причала которого пришвартован «Академик Ломоносов».

Пользуясь случаем, директор по технической эксплуатации флота предприятия Олег Дарбинян не мог не похвастаться перед членами совета новеньким доковым цехом предприятия.

— Здесь можно будет выполнить все, что необходимо при доковании, с гребными устройствами наших действующих и будущих атомоходов, включая перспективные атомные ледоколы проекта «Лидер», — подчеркнул он.

В комплект оборудования входит и специальный трейлер. На него с помощью плавкрана будет укладываться гребной вал. Машина доставит его в цех, где двумя кран-балками его перетарят на станок.

В свое время доковый ремонт винто-рулевого оборудования своих судов «Атомфлот» выполнял на Мурманском судоремонтном заводе. С 2011 года, после банкротства и закрытия СРЗ, атомщики перебивались, как выразился Дарбинян, на собственном жирке. Но вопрос оставался открытым. Теперь на него получен ответ. Строительство и оснастка докового цеха обошлась в 467 миллионов рублей. Это собственные средства предприятия.

На повестке дня — закупка дока, который сможет принять новые атомные ледоколы серии 22220, уже строящиеся на «Балтийском заводе». В принципе, есть готовые проекты. Время постройки в России составит около двух лет. В более отдаленной перспективе нужно думать и о доке для атомоходов проекта «Лидер».

В настоящее время, напомнил Олег Дарбинян уже в ходе собственно заседания Общественного совета, «Атомфлот» эксплуатирует четыре атомных ледокола и атомный контейнеровоз «Севморпуть». Но им на смену уже строится новый флот.

Три атомных ледокола серии 22220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал» — уже находятся в постройке на «Балтийском заводе». Первые два спущены на воду. Третий заложен в 2016 году. Ввод их в эксплуатацию должен пройти в 2019-2022 годах. На очереди еще два богатыря этой же серии. Уникальность этих универсальных атомоходов в их двухосадочности. Благодаря этому они смогут работать не только на трассе Севморпути, но и в устьях сибирских рек.

В будущем году, как сообщил начальник отдела по связям с общественностью АО «Балтийский завод» Александр Лебедев, предприятию исполнится 163 года. За это время балтийцы построили и отремонтировали более 600 кораблей и судов. С питерских стапелей, в частности, сошли 110 подводных лодок, 8 атомных ледоколов, 4 тяжелых атомных ракетных крейсера и 2 научно-исследовательских судна.

Заказ на строительство ледоколов серии 22220 дал предприятию новую жизнь. Сейчас на заводе работают более 6 тысяч человек (в тяжелые годы их оставалось менее двух тысяч). К счастью, удалось сохранить костяк специалистов, не растеряв накопленные, как сейчас принято говорить, компетенции.

— Если бы мы протянули еще лет десять-пятнадцать, они могли быть утеряны. Люди просто ушли бы на заслуженный отдых, — отметил Александр Лебедев.

В общем, люди, которые могут учить молодежь, еще есть. Но новых работников ищут по всему Петербургу. Даже в пятимиллионном мегаполисе найти необходимых специалистов технических специальностей очень непросто. А для постройки еще двух ледоколов серии 22220 заводу потребуются дополнительные кадры.

От универсальных ледоколов перейдем к атомоходам серии «Лидер». Об этом проекте доложил на заседании главный конструктор проектов ПАО «Центральное конструкторское бюро «Айсберг» Владимир Воробьев.

Сейчас проход по Северному морскому пути всецело зависит от метеоусловий. Круглогодичная навигация на востоке пока невозможна. Контейнеровоз «Севморпуть» в свое время строили в том числе для разгрузки БАМа. Предполагалось, что атомный гигант будет работать на линии Лондон-Йокогама. Но логистика этой трассы такова, что задержка погрузки или разгрузки хотя бы на час влечет за собой серьезные санкции.

Добиться подобной точности при работе на Севморпути было невозможно. Во многом по этой причине контейнеровоз и остался не у дел. Обеспечить четкий график движения, теперь уже в основном танкеров-газовозов, и должны атомоходы серии «Лидер».

— Основной характеристикой любого другого ледокола является ледопроходимость, — уточнил Владимир Воробьев. — Для «50 лет Победы» — это 2,25 метра, для ледоколов серии 22220 — 2,9 метра. Для «Лидера» это не является главной характеристикой. При проектировании ему ставилась другая задача: в наиболее сложных ледовых условиях обеспечить проводку караванов со скоростью 13 узлов.

Именно эта скорость (13-15 узлов) является коммерчески приемлемой для танкеров, обеспечивая рентабельность доставки углеводородного сырья.

Впрочем, ледопроходимость «Лидера» тоже не секрет. При мощности 120 мегаватт на валах она составит 4,2 метра. Длина гиганта — 209 метров, ширина около 48 метров. Осадка — 13 метров. Это много. Ледокол первоначально планировался для высокоширотных проводок. По просьбе заказчика минимальную рабочую осадку удалось уменьшить до 11,8 метра, что позволит «Лидеру» работать и на традиционном маршруте Севморпути.

Благодаря автоматизации экипаж удалось сократить до 55 человек. Это существенно сокращает эксплуатационные расходы. Ведь заработная плата команды — значительная их часть.

Стоимость одного такого «кораблика» составит около 100 миллиардов рублей. Предполагается построить три атомохода этой серии. Строить их будут на дальневосточном судостроительном комплексе «Звезда». Заложить первый ледокол-гигант предполагается в начале двадцатых годов со сдачей в эксплуатацию в конце двадцатых.

Центральный пульт управления ПЭБ «Академик Ломоносов».

Доковый цех Атомфлота.

Рассказывает Александр Ковалев.

Олег Дарбинян и секретарь Общественного совета Сергей Жаворонкин.